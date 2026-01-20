Uzak Şehir 47. bölüm fragmanı izle: Uzak Şehir 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı, full, HD nereden izlenir, son bölümde neler oldu?

Uzak Şehir 47. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu mu merak konusu. Son bölümde yaşanan gelişmeler ve karakterlerin kritik kararları, yeni bölüm fragmanında ipuçlarıyla görülüyor. İzleyiciler, fragmanda gizlenen sürprizleri ve devam edecek olayların sinyallerini yakalamaya çalışıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR 47. BÖLÜM İZLE

Uzak Şehir'in 47. bölümünü izlemek için tıklayın .

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cihan, Alya ve C. Deniz'in kaybolmasının hesabını Boran'dan sormaya kararlıdır. Ancak Boran, her hamlede sınırlarını zorladığını hisseder ve beklenmedik bir plan peşine düşer. Sadakat ve ihaneti birbirine karıştıran bu tehlikeli oyun, hiç kimsenin tahmin etmediği gelişmelere sahne olur.

Alya ve Cihan, yeni adımlar atarken, Zerrin ve Kaya'nın karşı karşıya kalacağı sınavlar şimdiden kapıdadır. Zerrin'in zor bir tercih yapmaya mecbur olduğu an, hayatının en büyük dönüm noktalarından birine işaret eder.

Albora'da aşk ve ihanet iç içe geçerken, Boran'ın yeni hamleleri Alya'yı çıkmaz bir yola sürükler. Cihan'ın tavrı ise Boran'a beklenmedik bir ders verir, ama bu çatışmada işler daha da karmaşık bir hâl alır.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere Kanada'dan Mardin'e gelir. Ancak bu ziyaret, onun için bir dönüm noktasıdır; Albora topraklarından çıkış kolay olmayacaktır. Cihan Albora, Alya'ya karşı duygusal olarak bağlı olsa da bazı sınırlar vardır. Geçmişin gölgeleri ve saklanan sırlar, Alya'yı büyük bir mücadelenin tam ortasına çeker.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer.

UZAK ŞEHİR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir, tüm sürprizleri ve gerilimiyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.