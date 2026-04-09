Utku Ünsal gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Utku Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasında heyecan uyandıran gelişmeler peş peşe geliyor. Utku Ünsal’ın ismi, son operasyon haberleriyle gündeme taşındı ve sosyal medyada tartışmalar başladı. Utku Ünsal kimdir, kariyerinde neler yapmıştır ve kamuoyunun merak ettiği gözaltı kararıyla ilgili detaylar neler? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UTKU ÜNSAL GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Utku Ünsal hakkında yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

UTKU ÜNSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Utku Ünsal, soruşturma kapsamında adı geçen 14 kişi arasında yer alıyor. Resmi açıklamalara göre gözaltı kararı, uyuşturucu suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınanlar arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal, Ogün Alibaş, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Fel, Elif Büşra Pekin, Ender Eroğlu ve Enes Güler yer aldı.

UTKU ÜNSAL KİMDİR?

Utku Ünsal, müzik sektöründe ses mühendisi, mix-mastering sanatçısı ve besteci olarak tanınmaktadır. Tarkan gibi ünlü sanatçılarla projelerde yer aldı ve Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” (2019) çalışmasında görev aldı.

UTKU ÜNSAL YAŞINDA?

Doğum yılı ve yaşı kamuoyuna açık kaynaklarda yer almamaktadır.

UTKU ÜNSAL NERELİ?

Doğum yeri veya memleketiyle ilgili bilgi kamuoyuna açıklanmamıştır.

UTKU ÜNSAL’IN KARİYERİ

Utku Ünsal, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarıyla stüdyo ve sahne projelerinde görev almış bir ses mühendisi ve mix-mastering uzmanıdır. Çalışmalarıyla sektörde tanınmış ve profesyonel kariyerini bu alanda sürdürmektedir.