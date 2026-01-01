Haberler

Üsküdar, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

Üsküdar, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar okullar tatil mi 2 Ocak 2026! İstanbul yeni yıla kar yağışıyla girerken kent genelinde birçok ilçede etkili olan yağış ve buzlanma riski nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Sancaktepe okullar tatil mi? Öğrenci ve veliler İstanbul'da Gaziosmanpaşa okullar tatil mi, merak ediyor. İşte İstanbul'da kar tatili edilen ilçeler...

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı ilçelerde okullar için tatil kararları peş peşe duyuruldu. İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalar doğrultusunda eğitim-öğretime ara verilen bölgeler netleşmeye başladı.

ÜSKÜDAR OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul genelinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde okullar için tatil kararı alınırken, Üsküdar ilçesiyle ilgili olarak resmi makamlardan yapılmış bir tatil duyurusu bulunmuyor. Açıklanan kararlar arasında Üsküdar yer almazken, yetkililer tarafından ilçeye yönelik eğitime ara verildiğine dair herhangi bir bilgilendirme paylaşılmadı.

SANCAKTEPE OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının Anadolu Yakası genelinde etkili olacağı yönündeki uyarılara rağmen, Sancaktepe ilçesi için okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tatil kararı duyurulan ilçeler arasında Sancaktepe yer almazken, kaymakamlık ya da valilik kaynaklı bir bilgilendirme paylaşılmış değil. Mevcut duyurular kapsamında Sancaktepe'de eğitim-öğretime ara verildiği bilgisi bulunmuyor.

Üsküdar, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Son Dakika yarın okullar tatil mi?

GAZİOSMANPAŞA OKULLAR TATİL Mİ?

Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar için tatil kararı açıklanırken, Gaziosmanpaşa ilçesi bu listeye dahil edilmedi. Resmi kaynaklardan yapılan duyurular incelendiğinde Gaziosmanpaşa'da eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yer almıyor. Açıklanan kararlar doğrultusunda ilçede okulların tatil edildiği yönünde bir bilgi paylaşılmadı.

KAR TATİLİ OLAN İLÇELER!

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Şile Kaymakamlığı, mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riskini gerekçe göstererek ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Şile'nin ardından Sarıyer ve Beykoz'da da benzer gerekçelerle tatil kararı açıklandı. İstanbul'un merkez ilçelerinden Kağıthane ve Beşiktaş'ta da okullar yarın için tatil edildi. AKOM'un açıklamasına göre kar yağışının akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, sabah saatlerine kadar buzlanma ve don riskinin devam edebileceği bildirildi.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi