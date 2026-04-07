Filiz Deveci, şehir ve bölge planlama alanındaki akademik eğitimi ve kamu yönetimi deneyimiyle öne çıkan bir isimdir. Peki, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci kimdir? Filiz Deveci kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI FİLİZ DEVECİ KİMDİR?

Yerel yönetimlerde teknik uzmanlığı ve planlama disipliniyle öne çıkan isimlerden biri olan Filiz Deveci, şehircilik alanındaki birikimini kamu yönetimine taşıyan profesyoneller arasında yer alıyor. Özellikle İstanbul ölçeğinde yürütülen planlama, altyapı ve ulaşım projelerinde aktif görev almış olması, onun mesleki profilini güçlü kılan en önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Deveci, akademik altyapısını aynı üniversitede tamamladığı yüksek lisans eğitimiyle pekiştirdi. Kentsel planlama alanında uzmanlaşan Deveci, kariyeri boyunca hem teknik hem de yönetsel görevlerde bulunarak çok yönlü bir kamu yöneticisi profili çizdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde planlama, altyapı projeleri ve ulaşım planlama gibi kritik birimlerde görev alan Deveci, özellikle şehir planlama süreçlerinin farklı aşamalarında aktif rol oynadı. Bu deneyim, onun yerel yönetim perspektifini güçlendirirken, şehircilik politikalarının sahadaki uygulamalarına hâkimiyet kazanmasını sağladı.

2019-2024 yılları arasında Şehir Planlama Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Deveci, aynı dönemde İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilciliğini üstlendi. Bu görev, kültürel mirasın korunması ve planlama süreçlerine entegrasyonu açısından önemli bir sorumluluk içeriyordu.

Meslek odası faaliyetlerinde de aktif rol alan Deveci, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde çeşitli komisyonlarda görev aldı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Onur Kurulu üyeliği görevinde bulunarak mesleki etik ve disiplin süreçlerinde katkı sundu.

Planlama alanında çeşitli dergilerde yayımlanmış yazıları bulunan Deveci, akademik ve mesleki üretimlerini sahadaki deneyimiyle birleştiren bir isim olarak dikkat çekiyor. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olan Deveci, bir çocuk annesidir.

FİLİZ DEVECİ KAÇ YAŞINDA?

Filiz Deveci’nin yaşıyla ilgili kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

FİLİZ DEVECİ NERELİ?

Filiz Deveci’nin doğum yeri ya da memleketine ilişkin açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Mevcut biyografik veriler, daha çok eğitim ve mesleki kariyerine odaklanmaktadır. Bu nedenle nereli olduğuna dair kesin bir ifade kullanmak doğru olmayacaktır.

FİLİZ DEVECİ NE İŞ YAPIYOR?

Filiz Deveci, şehir ve bölge planlama alanında uzmanlaşmış bir şehir plancısıdır ve kamu yönetiminde üst düzey görevler üstlenmiştir. Kariyeri boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde planlama, altyapı projeleri ve ulaşım planlama gibi kritik alanlarda görev yapmıştır.

2019-2024 yılları arasında Şehir Planlama Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev alarak hem teknik hem de idari süreçleri yönetmiştir. Aynı dönemde İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda belediye temsilciliği görevini yürütmüş, kültürel mirasın korunması ile şehir planlama süreçleri arasında köprü kurulmasına katkı sağlamıştır.

Meslek örgütlerinde de aktif olan Deveci, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde komisyon üyelikleri ve yönetim kurulu üyeliği yapmış, ayrıca Onur Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Bunun yanında planlama alanında yayımlanmış yazılarıyla akademik ve mesleki bilgi üretimine katkı sunmuştur.

Bugün itibarıyla yerel yönetim tecrübesi, akademik altyapısı ve meslek örgütlerindeki aktif rolüyle şehircilik alanında dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.