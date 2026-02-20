Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Serdar Kartal kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Uşak iline yeni vali atandı. Yeni Uşak Valisi Serdar Kartal ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Uşak Valisi Serdar Kartal nereli, kaç yaşında? Uşak Valisi kim oldu?

UŞAK VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:



UŞAK VALİSİ SERDAR KARTAL KİMDİR?

Serdar KARTAL 1983 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında İngiltere University of Leicester'da eğitim gördü. 2016 yılında Japonya'da JAİKA'nın finanse ettiği Genç Liderler Eğitimine katıldı.2017 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih bölümden Atatürk Dönemi Türkiye - İran ilişkileri teziyle yüksek lisans derecesi aldı. PA Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde Uluslararası Güvenlik alanında yüksek lisans çalışması yapan Serdar KARTAL, halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

2004 yılında intisab ettiği Mülki İdare Amirliği mesleğinde sırasıyla İzmir Beydağ, Kahramanmaraş Nurhak, Amasya Gümüşhacıköy, Kahramanmaraş Türkoğlu ve Diyarbakır Yenişehir İlçelerinde Kaymakamlık yapmıştır. Diyarbakır Yenişehir İlçesinde Kaymakamlık yaptığı dönemde aynı zamanda Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmiştir. 2019 yılında Mülkiye Müfettişi olarak atanan Serdar KARTAL, 09/06/2020 tarih ve 2020/724 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına getirilmiştir.

Türk İdare Dergisinde yayın kurulu üyesi olan Serdar KARTAL, 2019 yılında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığı Diyarbakır Yenişehir İlçesinde gerçekleştirdiği projelerle "Yılın İdarecisi Ödülü" ne layık görülmüştür. İyi derecede İngilizce bilen Serdar KARTAL evli ve 3 çocuk babasıdır.