Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın basıldığı 21 yaşındaki genç kız kimdir, nereli? Özkan Yalım'ın basıldığı 21 yaşındaki gözaltına alındı mı?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın Ankara’daki bir otelde gözaltına alındığı olayın detayları gündemde geniş yankı uyandırdı. Basıldığı sırada yanında bulunan 21 yaşındaki genç kızın kim olduğu, nereli olduğu ve gözaltına alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Peki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın basıldığı 21 yaşındaki genç kız kimdir, nereli? Özkan Yalım'ın basıldığı 21 yaşındaki gözaltına alındı mı?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelde gözaltına alınması sonrası yanında bulunan 21 yaşındaki genç kızın kim olduğu ve gözaltı sürecinde neler yaşandığı gündemin öne çıkan başlıkları arasında. Genç kadının kimliği, memleketi ve soruşturmadaki durumu, merak edilen konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

ÖZKAN YALIM’IN BASILDIĞI KIZ KİMDİR?

Özkan Yalım’ın gözaltına alındığı otel odasında bulunan kişi, Uşak Belediyesi’nde çalışan 21 yaşındaki S.A. isimli bir kadındır.

ÖZKAN YALIM OLAYI NEDİR?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks bir otelin 902 numaralı odasında yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalım hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından soruşturma başlattı ve olay kapsamında aralarında Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZKAN YALIM TUTUKLANDI MI?

Şu ana kadar yapılan bilgilere göre Özkan Yalım’ın tutuklandığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Gözaltı işlemi soruşturma kapsamında yürütülmüştür.

ÖZKAN YALIM’A NE OLDU?

Özkan Yalım, soruşturma kapsamında otel odasında gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldü. Yanında Uşak Belediyesi’nde çalışan 21 yaşındaki S.A. de bulunuyordu.

ÖZKAN YALIM NE YAPTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım hakkında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla işlem başlattı. Yalım’ın soruşturma çerçevesinde aralarında bulunduğu 11 şüpheliyle birlikte gözaltına alındığı bildirildi.

Sahra Arslan
