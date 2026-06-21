Uruguay Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, Uruguay Yeşil Burun Adaları maçı nereden CANLI izlenir?

Uruguay - Cape Verde maçına dair canlı yayın detayları gündemdeki yerini korurken, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. Futbolseverler, büyük turnuva heyecanını kaçırmamak için yayın bilgilerini yakından takip ediyor.

URUGUAY - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Uruguay ile Cape Verde arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması 22 Haziran 2026 Pazartesi günü sahne alacak. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği mücadele, turnuvanın dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

URUGUAY - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik karşılaşma saat 01:00’de başlayacak. Gece saatlerine denk gelen maç, özellikle Avrupa ve Türkiye’deki futbolseverler tarafından yoğun şekilde takip edilecek.

URUGUAY - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Mücadele, Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami Gardens şehrinde bulunan Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle bilinen stadyum, Dünya Kupası karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor.

URUGUAY - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Uruguay - Cape Verde karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden ya da dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınıyla da şifresiz olarak erişim sağlanabiliyor.