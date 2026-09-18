Ünlülere uyuşturucu operasyonu SON DAKİKA! 18 Eylül hangi ünlüler gözaltına alındı? (TAM LİSTE)

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. 18 şüpheli hakkında işlem yapılması talimatı verilirken, şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Peki, 18 Eylül hangi ünlüler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU SON DAKİKA!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verilirken, şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

18 EYLÜL HANGİ ÜNLÜLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi arasında oyuncu, şarkıcı, eski futbolcu, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak kamuoyunda tanınan isimler bulunuyor. Gözaltına alınan isimler şöyle:

Aras Bulut İynemli

Melis Sezen

Nilperi Şahinkaya

Melis İşiten

Hazal Filiz Küçükköse

Şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo)

Anıl Durmuş

Eski futbolcu Hasan Şaş

Yeliz Yeşilmen

Hande Demir

Volkan Akçıray

Zeynep Akçıray

Eda Güzelcik

Sezer Çakır

Sayat Zurnacı

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin yanı sıra arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin de yapılması talimatı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına ilişkin yürütüldüğünü bildirdi. Başsavcılık açıklamasında, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüpheliler hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıkları, kullanımını kolaylaştırdıkları veya yer temin ettiklerine yönelik makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması yönünde talimat verildi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmeleri istendi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 15 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmadaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.