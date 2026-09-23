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Yeni eğitim dönemine hazırlanan üniversite öğrencileri, “Üniversiteler ne zaman açılıyor 2026?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Üniversitelerin ders başlangıç tarihleri her kurumun akademik takvimine göre belirlenirken, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlıklar da sürüyor. İşte üniversitelerin açılış tarihleri ve 2026 üniversite akademik takvimine ilişkin bilgiler.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerin açılış tarihleri tek bir takvim üzerinden belirlenmiyor. Her üniversite, kendi senato kararları doğrultusunda akademik takvimini yayımlıyor. Bu nedenle ders başlangıç tarihleri üniversitelere ve fakültelere göre farklılık gösterebiliyor.

2026-2027 ÜNİVERSİTE AKADEMİK TAKVİMİ

Üniversitelerin akademik takvimlerinde güz ve bahar yarıyıllarının başlangıç tarihleri, ders kayıt dönemleri, ekle-sil işlemleri ve sınav tarihleri gibi bilgiler yer alıyor. Öğrencilerin kesin açılış tarihini öğrenmek için kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesindeki akademik takvimi kontrol etmeleri gerekiyor.

Üniversitelerde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Güz Dönemi dersleri Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası (genellikle 21 Eylül - 5 Ekim 2026 tarihleri arasında) başlamaktadır.

ÜNİVERSİTELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Derslerin başlangıç tarihi üniversiteden üniversiteye değişebiliyor. Özellikle hazırlık sınıfları, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda farklı akademik takvimler uygulanabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca genel üniversite takvimine değil, bağlı oldukları fakülte veya yüksekokulun duyurularına da bakması önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI VE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için üniversite kayıt işlemlerinin ardından ders seçimi ve akademik danışmanlık süreçleri başlıyor. Kayıt yenileyecek öğrenciler için de ders kayıt tarihleri üniversitelerin akademik takvimlerinde ayrıca açıklanıyor.

ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Üniversiteler ne zaman açılıyor 2026? sorusunun kesin yanıtı için öğrencilerin kendi üniversitelerinin resmi akademik takvimini takip etmesi gerekiyor. Üniversiteler, eğitim öğretim yılına ilişkin başlangıç ve sınav tarihlerini resmi duyurular üzerinden paylaşıyor. Akademik takvimde yer alan tarihlerin esas alınması, olası tarih değişikliklerinden haberdar olmak açısından önem taşıyor.