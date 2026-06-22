Gümüşhane’nin en büyük ilçelerinden biri olan Kelkit’te yaşanan makam aracı tartışması, son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu yerel yönetim gündemlerinden biri haline geldi. Tasarruf tedbirlerinin yürürlükte olduğu bir dönemde belediye bünyesine kazandırılan yeni makam aracı, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Ünal Yılmaz kimdir, hangi partiden? Kelkit Belediye Başkanı makam aracı olayı nedir? Detaylar...

ÜNAL YILMAZ KİMDİR?

Ünal Yılmaz, 5 Mart 1962 tarihinde Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Gümüşhane’de tamamlayan Yılmaz, daha sonra ticaret hayatına atılarak bölgenin tanınan iş insanlarından biri haline geldi.

İş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren Ünal Yılmaz, özellikle ulaşım ve hizmet sektöründeki yatırımlarıyla bilinmektedir. Kendisi, Lüks Erzincan Seyahat firmasının sahibidir. Bunun yanı sıra Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan bölgelerinde faaliyet gösteren TÜV TÜRK araç muayene istasyonları şirketinde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir.

Bölgede gerçekleştirdiği ticari faaliyetler sayesinde istihdama katkı sağlayan Yılmaz, iş dünyasındaki kimliğinin yanı sıra siyasi çalışmalarıyla da ön plana çıkmıştır.

Aynı zamanda 22. Dönem Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz’ın kardeşi olan Ünal Yılmaz, uzun yıllardır Kelkit’in siyasi ve sosyal hayatında aktif rol üstlenen isimler arasında yer almaktadır.

Evli olan Ünal Yılmaz’ın iki erkek ve bir kız çocuğu bulunmaktadır. Yaşamını ailesiyle birlikte Kelkit’te sürdürmektedir.

ÜNAL YILMAZHANGİ PARTİDEN?

Ünal Yılmaz’ın siyasi kariyeri, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluş süreciyle birlikte şekillendi.

2002 yılında AK Parti’nin kurulmasının ardından partinin Kelkit ilçe teşkilatının kurucuları arasında yer alan Yılmaz, çeşitli dönemlerde farklı görevlerde bulundu. Parti teşkilatındaki çalışmalarıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Yılmaz, uzun yıllar boyunca AK Parti bünyesinde siyaset yaptı.

30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Kelkit Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığı sürecinde ilçenin altyapı, sosyal yaşam ve belediye hizmetlerine yönelik çeşitli projeler yürüttü.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde de yeniden AK Parti adayı olarak seçimlere katılan Ünal Yılmaz, seçimi kazanarak ikinci kez Kelkit Belediye Başkanı oldu.

KELKİT BELEDİYE BAŞKANI MAKAM ARACI OLAYI NEDİR?

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz’ın son dönemde ülke gündemine taşınmasının temel nedeni, Kelkit Belediyesi bünyesine alınan yeni makam aracı oldu.

Türkiye genelinde kamuda tasarrufu artırmak ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla çeşitli tasarruf tedbirleri uygulanırken, Kelkit Belediyesi tarafından alınan yeni makam aracı kamuoyunda tartışma yarattı.

17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesinde kamu kurumları ve belediyelere yönelik çeşitli kısıtlamalar yer alıyordu. Bu süreçte Kelkit Belediyesi envanterine dahil edilen 2025 model Audi A6 marka makam aracı, eleştirilerin odağına yerleşti.

Yaklaşık 20 bin nüfuslu Kelkit ilçesinde kullanılmak üzere alınan aracın fiyatının 11 ila 15 milyon lira arasında olduğu yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Tepkilerin artması üzerine Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Kelkit Belediyesi’nin 1875 yılında kurulduğunu ve belediye bünyesinde yaklaşık 50 aracın bulunduğunu belirterek söz konusu alımın yalnızca bir otomobil satın alma meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamalarında, Kelkit Belediyesi’nin mevcut makam aracının Gümüşhane’deki belediyeler arasında model ve marka bakımından en eski araçlardan biri olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kelkit Belediyesi’nin makam aracı, Gümüşhane’deki belediyeler arasında model ve marka olarak en eski araçtı. G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler. Ben bugün Kelkit Belediye Başkanı olarak bir makamı temsil ediyorum. Toplantılara gittiğimizde 14 belediye içerisinde en düşük modelli ve en düşük markalı araç, Kelkit Belediyesi’nin aracıydı. Hâlbuki Kelkitliler ‘Benim belediye başkanım daha iyisine binmeliydi’ demeliler.”

Yılmaz ayrıca yeni alınan aracın şahsi kullanım amacı taşımadığını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şahsi aracım değil, Kelkit’in aracı.”

Araçla ilgili kamuoyunda dile getirilen 11 ila 15 milyon lira arasındaki fiyat iddialarını da reddeden Yılmaz, satın alma sürecinin yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz açıklamasında ayrıca Kelkit’in Gümüşhane’nin en büyük ilçesi olduğunu belirterek, alınan dizel aracın yakıt giderleri açısından daha ekonomik olduğunu savundu.

Makam aracıyla ilgili tartışmaların ardından konu sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında geniş şekilde yer aldı. Böylece Kelkit Belediyesi’nin yeni makam aracı ve Başkan Ünal Yılmaz’ın konuya ilişkin açıklamaları, ülke genelinde dikkat çeken yerel yönetim gündemlerinden biri haline geldi.