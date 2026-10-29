Ünal Erkan neden öldü, Ünal Erkan kimdir, eşi kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ünal Erkan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 29 Ekim 2026 sabahı hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü, OHAL Bölge Valiliği ve Devlet Bakanlığı gibi görevlerde bulunan Erkan için 30 Ekim Cuma günü Ankara’da cenaze töreni düzenlenecek. İşte Ünal Erkan’a dair bilinenler.

ÜNAL ERKAN NEDEN ÖLDÜ?

Ünal Erkan, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Basına yansıyan bilgilere göre uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Erkan’ın bir süre bilinci açılarak ailesiyle vakit geçirdiği, ancak ertesi gün sağlık durumunun yeniden ağırlaştığı öğrenildi. Erkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erkan’ın tedavi gördüğü hastalığın ne olduğuna ilişkin ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Ünal Erkan, 1942 yılında Erzurum’da doğdu. Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra emniyet teşkilatında çeşitli görevlerde bulundu. Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlerini üstlenen Erkan, Edirne Valiliği yaptı. Temmuz 1991 ile Şubat 1992 arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan Erkan, ardından Diyarbakır merkezli Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’ne atandı.

“SÜPER VALİ” OLARAK TANINIYORDU

Ünal Erkan, 1992-1995 yılları arasında OHAL Bölge Valisi olarak görev yaptı ve bu görevde Necati Çetinkaya’nın yerine geldi. Erkan, OHAL Bölge Valiliği döneminde sahip olduğu geniş yetkiler nedeniyle kamuoyunda “Süper Vali” olarak anıldı ve terörle mücadelenin yoğun olduğu yıllarda güvenlik bürokrasisinin öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

SİYASİ KARİYERİ

Bürokrasideki kariyerinin ardından siyasete atılan Ünal Erkan, 24 Aralık 1995 seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden Ankara milletvekili seçildi ve 20. Dönem’de TBMM’de görev yaptı. Mesut Yılmaz’ın başbakanlığında kurulan 53. Hükümet’te 6 Mart – 28 Haziran 1996 tarihleri arasında Devlet Bakanı olarak görev aldı. Erkan, daha sonra MHP’de Merkez Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı ve 2007’de bu görevden istifa etti.

ÜNAL ERKAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Basına yansıyan bilgilere göre Ünal Erkan, hayatını kaybettiğinde 85 yaşındaydı.

ÜNAL ERKAN’IN EŞİ KİM?

Ünal Erkan evli ve üç çocuk babasıydı. Erkan’ın eşinin adının kamuoyunun önüne çıkmayan eşi hakkında doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Erkan ailesi, özel hayatını kamuoyundan uzak sürdürmeyi tercih etti.

ÜNAL ERKAN’IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Ünal Erkan için 30 Ekim 2026 Cuma günü Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Erkan’ın naaşı Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.