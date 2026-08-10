Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, yönetmenlik ve senaristliğinin yanı sıra işletmecilik alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. İstanbul'da doğan Evirgen, üniversite eğitimini yurt dışında tamamladı. New York'ta Berkeley College'da işletme alanında lisans eğitimi alan Evirgen, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak sinema eğitimi aldı. Peki, Umut Evirgen kimdir, ne iş yapıyor? Alina Boz'un eşi Umut Evirgen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ALİNA BOZ'UN EŞİ UMUT EVİRGEN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk yönetmen, senarist ve işletmeci olarak çalışmalarını sürdüren Evirgen, eğitim hayatının bir bölümünü yurt dışında tamamladı.

Üniversite eğitimi için New York'a giden Evirgen, Berkeley College'da işletme alanında lisans eğitimi aldı. Lisans eğitiminin ardından Türkiye'ye dönen Evirgen, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı ve burada sinema eğitimi aldı.

Evirgen'in çalışma alanları arasında sinema ve işletmecilik bulunuyor. Sinema alanında yönetmenlik ve senaristlik yapan Evirgen, kısa film ve uzun metraj yapımlarla sinema kariyerini geliştirdi.

SİNEMA KARİYERİ

Umut Evirgen'in sinema kariyerindeki çalışmalarından biri, 2019 yılında çektiği “Fine Dying” adlı kısa film oldu. Evirgen'in çektiği bu kısa film, ulusal ve uluslararası birçok film festivaline katıldı.

“Fine Dying” çalışmasının ardından Evirgen, ilk uzun metraj filmi “Ben Bir Denizim” ile sinema çalışmalarını sürdürdü. 2020 yılında yayımlanan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Umut Evirgen üstlendi.

“Ben Bir Denizim”, Adana Film Festivali'nin yarışma seçkisine dahil oldu. Böylece Evirgen'in sinema kariyerinde kısa film çalışmalarının ardından uzun metrajlı bir yapım da yer aldı.

SON DÖNEM ÇALIŞMALARI

Umut Evirgen, sinema alanındaki çalışmalarını “Kimya” ve “Annesinin Kuzusu” adlı yapımlarla sürdürdü.

Evirgen'in 2021 yılında “Kimya” adlı yapımda çalışmaları bulunurken, “Annesinin Kuzusu” da imza attığı yapımlar arasında yer aldı. Sinema çalışmalarının yanı sıra işletmecilik alanında da faaliyet gösteren Evirgen, yönetmenlik ve senaristlik kariyeriyle sinema dünyasında yer aldı.

UMUT EVİRGEN KAÇ YAŞINDA?

Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

UMUT EVİRGEN NERELİ?

Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bu nedenle doğum yeri İstanbul'dur.