Türk futbolu, son yılların en kapsamlı adli soruşturmalarından biriyle yeniden sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen dosyada, aralarında aktif futbolcular, kulüp yöneticileri ve çeşitli meslek gruplarından isimlerin bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişinin arasında yer alan Umut Esel kimdir, neden gözaltına alındı? Umut Esel kaç yaşında, nereli? Detaylar...

UMUT ESEL KİMDİR?

Umut Esel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden biri olarak kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Ancak şu an itibarıyla Umut Esel'in mesleği, futbol ile doğrudan bağlantısı, sporcu olup olmadığı ya da hangi yapıyla ilişkili olduğu konusunda resmi makamlar tarafından paylaşılmış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Savcılık kaynakları ve soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler, yalnızca Esel'in şüpheli sıfatıyla dosyada yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle Umut Esel'in kimliğine ilişkin detaylar, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesi gereği sınırlı tutulmaktadır.

UMUT ESEL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Umut Esel hakkında verilen gözaltı kararı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesindedir.

Savcılık açıklamasına göre soruşturma;

MASAK raporları

Yasal ve yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen veriler

HTS (telefon sinyal) analizleri

Önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller

Banka hesap hareketleri

üzerinden derinleştirilmiştir.

Umut Esel'in dosyada şüpheli finansal işlemler, bahis bağlantılı para trafiği ya da diğer şüphelilerle irtibat kapsamında değerlendirildiği düşünülmektedir. Ancak hangi eylem veya işlem nedeniyle dosyaya dahil edildiğine dair spesifik bir suçlama, henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

Önemle vurgulamak gerekir ki; bu aşamada Umut Esel hakkında kesinleşmiş bir suçlama ya da mahkeme kararı bulunmamaktadır.

UMUT ESEL KAÇ YAŞINDA?

Umut Esel'in doğum tarihi ve dolayısıyla kaç yaşında olduğu bilgisi, şu ana kadar ne savcılık açıklamalarında ne de güvenilir açık kaynaklarda yer almamıştır.

UMUT ESEL NERELİ?

Kamuoyunun merak ettiği bir diğer konu olan Umut Esel'in nereli olduğu sorusu da şu an için yanıtsızdır.