Umut Çamkıran maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Umut Çamkıran Mourad Aliev maçı canlı izle! Umut Çamkıran Mourad Aliev kim kazandı?

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Umut Çamkıran, bugün İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Mourad Aliev ile karşı karşıya geliyor. WBC Ağır Sıklet Silver kemeri için yapılacak mücadele, TV8,5 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. İşte Umut Çamkıran Mourad Aliev maçına ilişkin tüm detaylar.

UMUT ÇAMKIRAN MAÇI NE ZAMAN?

Umut Çamkıran ile Mourad Aliev arasındaki maç bugün, 7 Kasım 2026 Cumartesi akşamı yapılıyor. Mücadele, RMO8 Boks Gecesi kapsamında düzenleniyor.

UMUT ÇAMKIRAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Boks gecesinin ön maçları saat 18.00 civarında başladı. TV8,5'in canlı yayını ise 21.30'da başladı. Umut Çamkıran'ın ringe çıkacağı ana maçın saati, gecedeki diğer müsabakaların süresine bağlı olarak değişebiliyor. Ana maçın gece saatlerinde, 23.30 civarında başlaması bekleniyor.

UMUT ÇAMKIRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Umut Çamkıran Mourad Aliev maçı, TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi internetten izlemek isteyenler için Fight Club Türkiye'nin YouTube kanalının da yayın seçenekleri arasında olduğu belirtiliyor.

UMUT ÇAMKIRAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Umut Çamkıran Mourad Aliev maçı şifresiz yayınlanıyor. TV8,5 şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için maç herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebiliyor.

UMUT ÇAMKIRAN MAÇI NEREDE YAPILIYOR?

Umut Çamkıran ile Mourad Aliev arasındaki mücadele, İstanbul Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılıyor.

UMUT ÇAMKIRAN HANGİ KEMER İÇİN DÖVÜŞÜYOR?

Umut Çamkıran, Mourad Aliev karşısında WBC Ağır Sıklet Silver kemeri için ringe çıkıyor. 12 raunt olarak planlanan mücadele, Türk boksör için dünya sıralamasında yükselme açısından büyük önem taşıyor.

UMUT ÇAMKIRAN KİMDİR?

Umut Çamkıran, ağır sıklette mücadele eden Türk profesyonel boksör. "Real" lakabıyla tanınan Çamkıran, profesyonel kariyerinde çıktığı 25 maçın tamamını kazandı ve henüz yenilgi yaşamadı. Galibiyetlerinin 23'ünü nakavtla alan başarılı boksörün, WBC Asya ağır sıklet şampiyonluğu da bulunuyor.

MOURAD ALIEV KİMDİR?

Mourad Aliev, ağır sıklette mücadele eden Azerbaycan kökenli bir boksör. Uluslararası arenada Fransa'yı temsil eden Aliev, Tokyo Olimpiyatları'nda ringe çıktı. Profesyonel kariyerinde WBC International Silver kategorisinde şampiyonluk yaşadı.

UMUT ÇAMKIRAN MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.