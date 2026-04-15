Umut Altaş, son dönemde özellikle Gülistan Doku soruşturması kapsamında adı yeniden gündeme gelen isimlerden biri olarak kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Altaş, doğrudan olayın merkezinde yer alan şüphelilerden ziyade, soruşturma sürecinde bağlantıları üzerinden değerlendirilen ve daha sonra dosyaya dahil edilen kişiler arasında bulunmaktadır. Peki, Umut Altaş kimdir? Umut Altaş hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı, Gülistan Doku olayında bağlantısı nedir? Detaylar...

UMUT ALTAŞ KİMDİR?

Edinilen bilgilere göre Umut Altaş’ın uzun süredir yurt dışında, özellikle ABD’de bulunduğu ve Mayıs 2022’den bu yana Türkiye’ye dönüş yapmadığı ifade edilmektedir. Hakkındaki süreç, Gülistan Doku dosyasının genişletilmesiyle birlikte yeniden değerlendirilmiş ve adli makamlar tarafından hakkında yeni bir hukuki işlem başlatılmıştır.

UMUT ALTAŞ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasının temel nedeni, devam eden soruşturma kapsamında dosyaya sonradan eklenen şüpheli bağlantıları ve ifade/iletişim analizlerine dayanan değerlendirmelerdir. Savcılık makamı tarafından yürütülen süreçte, Altaş’ın bazı şüphelilerle irtibatlı olduğu iddiaları soruşturma dosyasına yansımıştır.

Resmi makamların değerlendirmelerine göre, dosyada yer alan diğer şüphelilerle bağlantılı olabileceği düşünülen Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarılması yönünde adım atılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’deki adli süreç işletilmiş, Altaş’ın yurt dışında bulunması nedeniyle uluslararası adli iş birliği mekanizmalarının devreye alınması gündeme gelmiştir.

Başsavcılık kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, ilerleyen süreçte Umut Altaş hakkında uluslararası yakalama kararı niteliği taşıyan kırmızı bülten çıkarılması için de gerekli girişimlerin başlatılması beklenmektedir.

UMUT ALTAŞ'IN GÜLİSTAN DOKU OLAYINDA BAĞLANTISI NEDİR?

Gülistan Doku soruşturması, uzun yıllardır Türkiye gündeminde yer alan ve halen aydınlatılmaya çalışılan dosyalardan biridir. Soruşturma kapsamında farklı dönemlerde birçok şüpheli ve bağlantı incelemeye alınmış, dosya zaman içinde genişletilmiştir.

Basına yansıyan ve soruşturma dosyasına dayandırılan bilgilere göre Umut Altaş’ın, dosyada yer alan bazı isimlerle yakın ilişki içerisinde olduğu iddia edilmektedir. Özellikle Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz ile bağlantılı olabileceğine dair tespitlerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edilmektedir.