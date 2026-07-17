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Ümraniyespor Galatasaray hangi kanalda? Ümraniyespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Ümraniyespor Galatasaray hangi kanalda? Ümraniyespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Ümraniyespor Galatasaray hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ümraniyespor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Karadağ Türkiye maçı yayın bilgisi!

Ümraniyespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Ümraniyespor Galatasaray hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Ümraniyespor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Karadağ Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Galatasaray maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Ümraniyespor Galatasaray maçını S Sport Plus kullanıcıları şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek. 

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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