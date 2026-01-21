Ümit Akdağ kimdir? Ümit Akdağ kaç yaşında, nereli?

Futbol sahalarının merak konusu haline gelen Ümit Akdağ, yetenekleri ve saha içi duruşuyla gündemde. Genç yaşına rağmen performansı ve kariyer adımları, hem taraftarlar hem de futbol otoriteleri tarafından yakından izleniyor. Peki, Ümit Akdağ kim, nereli ve futbol yolculuğu nasıl şekillendi? Tüm merak edilenler haberin devamında…

ÜMİT AKDAĞ KİMDİR?

Ümit Akdağ, günümüz futbol dünyasında adından söz ettiren genç bir savunma oyuncusudur. 6 Ekim 2003 doğumlu olan Akdağ, Türk kökenli bir Rumen futbolcudur. Futbol kariyerine Romanya'nın köklü kulüplerinden Steaua Bucure?ti altyapısında başlamış, ardından İngiltere'nin Chelsea altyapısına transfer olarak yeteneklerini geliştirmiştir.

Türkiye'ye dönerek Alanyaspor altyapısında devam eden kariyeri, Göztepe'de kiralık olarak forma giymesi ve son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Toulouse FC'de kiralık olarak sahaya çıkmasıyla uluslararası bir boyut kazanmıştır. Savunmadaki soğukkanlı oyun tarzı, pas isabeti ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekmektedir.

ÜMİT AKDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Ümit Akdağ, 6 Ekim 2003 doğumlu olduğundan 21 Ocak 2026 itibarıyla 22 yaşındadır. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen hem kulüp hem de milli takım seviyesinde olgun bir futbol zekâsı sergilemektedir.

ÜMİT AKDAĞ NERELİ?

Ümit Akdağ, Romanya'nın başkenti Bükreş'te doğmuştur. Ailesinin Türk kökenli olması nedeniyle hem Türk hem de Rumen kültürünü taşımaktadır. Bu çift kültürlü yapı, futbol kariyerinde farklı ülkelerde oynama fırsatını beraberinde getirmiştir.

ÜMİT AKDAĞ'IN KARİYERİ

Akdağ, profesyonel kariyerine Alanyaspor'da başlamış, ardından 2023-2024 sezonunda Göztepe'ye kiralanmış ve 25 maçta 3 gol atarak defans oyuncusu olmasına rağmen hücumda katkı sağlamıştır. 2024-2025 sezonunda Toulouse FC'ye kiralanarak Fransa Ligue 1'de forma giymeye başlamıştır. Uluslararası alanda ise 2023'ten bu yana Romanya U-21 Milli Takımı'nda görev yapmaktadır ve U-21 seviyesinde 6 kez milli formayı giymiştir. A Milli Takım'a yükselmesi ise zaman meselesi olarak görülüyor.