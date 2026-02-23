Umami filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Umami filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Umami filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Umami filmini izleyecek olanların merak ettiği Umami konusu nedir, Umami oyuncuları kimler ve Umami özeti gibi konuları inceliyoruz.

UMAMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Umami, İstanbul'un kalbinde geçen, temposu yüksek ve psikolojik derinliği olan bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Film, başarılı ve prestijli bir restoranın başında bulunan şef Sina Bora'nın hayatındaki tek bir geceye odaklanıyor.

Sina Bora, profesyonel kariyerinin zirvesindeyken; artan sorumluluklar, kusursuzluk baskısı, ekibinin bitmeyen talepleri ve özel hayatındaki çatlaklarla aynı anda mücadele etmek zorunda kalır. Restoran mutfağında geçen bu yoğun gece, karakterin iç dünyasındaki çatışmaları ve bastırılmış duyguları gün yüzüne çıkarır.

Film; gastronomi dünyasının dışarıdan parlak görünen yüzünün ardındaki stres, yalnızlık ve tükenmişliği çarpıcı bir anlatımla ele alırken, izleyiciyi insan psikolojisinin katmanlarına doğru sürüklüyor.

UMAMİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Şahin'in oturduğu filmin güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

Başlıca oyuncular:

Burak Deniz

Öykü Karayel

Osman Sonant

Onur Ünsal

Ulvi Kahyaoğlu

Tuğba Çom Makar

Nergis Öztürk

Murat Kılıç

Selin Şekerci

Can Bartu Arslan

Doğaç Yıldız

Taha Bora Elkoca

İzabella Muzurbaeva

Özlem Türay

Kürşat Demir

Film, 23 Şubat Pazartesi saat 20.00'de NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

UMAMİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Umami filminin çekimleri İstanbul'un farklı ve karakteristik noktalarında gerçekleştirildi. Özellikle şehrin restoran kültürünü yansıtan mekânlar, filmin atmosferini güçlendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

İstanbul'un sokakları, mutfakları ve gece hayatı; film boyunca yalnızca bir arka plan değil, hikâyenin aktif bir parçası olarak konumlanıyor. Bu yönüyle şehir, adeta filmin görünmeyen bir karakteri hâline geliyor.

UMAMİ NE DEMEK?

"Umami" kelimesi Japonca kökenlidir ve "hoşa giden, doyurucu lezzet" anlamına gelir. Tatlı, tuzlu, ekşi ve acının yanında beşinci temel tat olarak kabul edilir.

Genellikle mantar, parmesan peyniri, et suyu ve fermente ürünlerde bulunan umami tadı; yoğunluk, derinlik ve kalıcılık hissiyle tanımlanır. Filmin adının Umami olması, yalnızca yemek kültürüne değil; karakterlerin yaşadığı duygusal karmaşa ve içsel yoğunluğa da güçlü bir gönderme yapar.