Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

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Bu akşam oynanacak Uluslar Ligi maçlarının bir bölümü A Spor, A Haber, A Para ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Bazı karşılaşmalar ise Türkiye'de hiçbir kanaldan yayınlanmayacak. Türkiye'nin A Ligi kaderini belirleyecek Yunanistan - Sırbistan maçı A Spor'dan canlı izlenebilecek. İşte 16 Kasım 2026 Uluslar Ligi maç programı ve yayın bilgileri.

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak Uluslar Ligi maçlarını yayınlayan kanallar şunlar:

A Spor: Yunanistan - Sırbistan

A Haber: Almanya - Hollanda

A Para: İsviçre - İskoçya

S Sport Plus: Kuzey Makedonya - Slovenya

16 KASIM ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

20.00 Estonya - Bulgaristan (yayın yok)

20.00 İzlanda - Lüksemburg (yayın yok)

20.00 Litvanya - Lihtenştayn (yayın yok)

22.45 Almanya - Hollanda (A Haber)

22.45 Yunanistan - Sırbistan (A Spor)

22.45 İsviçre - İskoçya (A Para)

22.45 Kuzey Makedonya - Slovenya (S Sport Plus)

22.45 Cebelitarık - Malta (yayın yok)

Günün erken saatlerinde oynanan Kazakistan - Slovakya maçı S Sport Plus'tan yayınlandı. Faroe Adaları - Moldova maçının ise Türkiye'de yayıncısı yoktu.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi A Ligi'ndeki kaderini belirleyecek Yunanistan - Sırbistan maçı saat 22.45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak. Türkiye'nin doğrudan B Ligi'ne düşmeyip play-off oynayabilmesi için Yunanistan'ın Sırbistan'ı en az 5 farkla yenmesi gerekiyor.

A SPOR HANGİ KANALDA?

A Spor; Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da takip edilebiliyor.

A HABER HANGİ KANALDA?

A Haber; Digiturk'te 32, D-Smart'ta 35, Kablo TV'de 56, Tivibu'da 57 ve Turkcell TV+'ta 53. kanaldan izlenebiliyor.

A PARA HANGİ KANALDA?

A Para, Digiturk'te 43. kanaldan izlenebiliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. İzleyiciler maçları S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebiliyor.