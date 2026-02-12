Uluslar Ligi Ligi nedir, formatı nasıl? 2026 Uluslar Ligi maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa futbolunda milli maçlara farklı bir boyut kazandıran UEFA Uluslar Ligi, sistemi ve oynanış formatıyla sıkça araştırılıyor. Peki Uluslar Ligi nedir, kaç ligden oluşur ve 2026 Uluslar Ligi maçları hangi tarihlerde oynanacak? İşte Uluslar Ligi'nin formatı, maç takvimi ve turnuvaya dair merak edilen tüm ayrıntılar.

TÜRKİYE 4. TORBADAN KATILACAK

2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralaması baz alınarak yapılan torbalandırmada Türkiye, kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak. Güçlü rakiplerin yer aldığı A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nı zorlu bir kura süreci bekliyor.

A LİGİ TORBALARI BELLİ OLDU

Türkiye'nin de yer aldığı A Ligi'nde torbalar şu şekilde oluştu:

1. Torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. Torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. Torba : Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. Torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

ULUSLAR LİGİ TURNUVA FORMATI NASIL?

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam 8 takım, iki ayaklı çeyrek final maçları oynayacak. Bu eşleşmelerden galip çıkan ekipler, Haziran 2027'de düzenlenecek final turnuvasında yer alma hakkı elde edecek.

B ve C Liglerinde gruplarını lider tamamlayan 4'er takım ile D Ligi'ndeki 2 grup birincisi, bir üst lige yükselmeyi başaracak.

DÜŞME VE PLAY-OFF SİSTEMİ

A ve B Liglerinde gruplarını dördüncü sırada bitiren takımlar, otomatik olarak bir alt lige düşecek. C Ligi'nde ise gruplarını dördüncü sırada tamamlayan en kötü iki takım D Ligi'ne gerileyecek.

A Ligi üçüncüleri ile B Ligi ikincileri; B Ligi üçüncüleri ile C Ligi ikincileri arasında iki ayaklı play-off maçları oynanacak. Ayrıca C Ligi'ndeki en iyi iki dördüncü takım ile D Ligi ikincileri de play-off mücadelesi verecek.

2026 ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar Ligi'nde maç programı şu şekilde belirlendi:

• 1. ve 2. Maçlar: 24-29 Eylül 2026

• 3. ve 4. Maçlar: 30 Eylül – 6 Ekim 2026

• 5. ve 6. Maçlar: 12-17 Kasım 2026

• Çeyrek Finaller: 25-30 Mart 2027

• Final ve Üçüncülük Maçı: 9-13 Haziran 2027