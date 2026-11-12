Uluslar Ligi kazanınca şampiyonu ne oluyor, Uluslar Ligi ödülü ne?

" Uluslar Ligi'ni kazanan takım ne olur?", "Uluslar Ligi şampiyonuna ne kadar para ödülü veriliyor?" ve "Uluslar Ligi EURO 2028'e katkı sağlıyor mu?" soruları gündemde yer alıyor. İşte UEFA Uluslar Ligi şampiyonunu bekleyen ödüller ve turnuvaya dair tüm detaylar.

ULUSLAR LİGİ KAZANINCA ŞAMPİYONU NE OLUYOR?

UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan milli takım, Uluslar Ligi kupasını kaldırarak Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki şampiyonlarından biri olarak tarihe geçiyor. Şampiyon takım, kupanın yanı sıra UEFA'nın dağıttığı en yüksek para ödülünü de alıyor. Bunun yanında Uluslar Ligi'nde elde edilen başarılar, ilerleyen dönemde büyük turnuvaların eleme sürecinde takımlara ek bir yol ve avantaj sağlayabiliyor.

ULUSLAR LİGİ ÖDÜLÜ NE?

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon olan takım, Uluslar Ligi kupasının yanı sıra toplamda 10,5 milyon euroya kadar para ödülü kazanabiliyor. Bu tutar, katılım ücreti, grup birinciliği primi ve finaller ödülünden oluşuyor.

ULUSLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ NE KADAR?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ndeki takımlar için para ödülleri şöyle:

Katılım ücreti: 2,25 milyon euro

Grup birinciliği primi: 2,25 milyon euro

Finaller şampiyonu: 6 milyon euro

Finaller ikincisi: 4,5 milyon euro

Finaller üçüncüsü: 3,5 milyon euro

Finaller dördüncüsü: 2,5 milyon euro

A Ligi'nde mücadele eden her takım, yalnızca turnuvaya katılarak 2,25 milyon euro kazanıyor. Grubunu lider tamamlayan takımlar ise 2,25 milyon euroluk ek prim alıyor. Grubunu birinci bitirip finallerde kupayı kaldıran bir takım, toplamda 10,5 milyon euro gelir elde ediyor.

ULUSLAR LİGİ EURO 2028'E KATKI SAĞLAYACAK MI?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nin, EURO 2028 elemeleriyle bağlantılı olması bekleniyor. Bu sistemle Uluslar Ligi'ndeki performans, takımlara EURO 2028'e katılım için ek bir yol sunabilecek. Ancak bu bağlantının ayrıntıları, EURO 2028 formatının ve turnuva kurallarının UEFA tarafından resmi olarak onaylanmasına bağlı olarak netleşecek.

ULUSLAR LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşaması 24 Eylül-17 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanıyor. A Ligi'nde grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseliyor. Çift maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak. Çeyrek finali geçen dört takım ise 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek Uluslar Ligi Finalleri'nde kupa için mücadele edecek. Finallerde yarı final, üçüncülük maçı ve final oynanacak. Finallerin hangi ülkede yapılacağı henüz belli değil. Ev sahibini, tercihen finallere kalan dört takım arasından UEFA Yürütme Komitesi belirleyecek.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞME VAR MI?

Evet. UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşme ve lig atlama sistemi uygulanıyor. A Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Grubunu üçüncü sırada bitiren A Ligi takımları ise B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlarla Mart 2027'de play-off oynuyor. Bu eşleşmelerden galip gelen takımlar bir sonraki sezon A Ligi'nde yer alıyor.

ULUSLAR LİGİ'Nİ HANGİ TAKIMLAR KAZANDI?

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk sezonunda 2019'da Portekiz şampiyon oldu. 2021'de Fransa, 2023'te ise İspanya kupayı kaldırdı. Portekiz, 2025'teki finallerde de şampiyonluğa ulaşarak turnuvayı iki kez kazanan ilk takım oldu. Portekiz, 2026-2027 sezonuna son şampiyon olarak başladı.

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın yer aldığı 1. Grup'ta dört maçın ardından puansız son sırada bulunuyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ay-yıldızlılar, grubun son iki maçında 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise Bordeaux'da Fransa'ya konuk olacak. Grubu son sırada tamamlayan takım doğrudan B Ligi'ne düşeceği için milli takım, kalan maçlarda puan hasretine son vermeyi hedefliyor.