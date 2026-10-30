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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları izleyicilerin gündemine geldi. Setten paylaşılan görüntülerin ardından Astepe'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve Adil karakterinin ölüp ölmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu? Taşacak Bu Deniz Deniz Ulaş Tuna Astepe öldü mü, diziden ayrıldı mı? Detaylar...

ULAŞ TUNA ASTEPE TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Ulaş Tuna Astepe'nin Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılacağı yönünde sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi. İddiaların temelinde, oyuncunun dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak ile set sırasında hararetli şekilde konuştuğunu gösteren görüntüler yer alıyor.

Ancak söz konusu görüntüler, tek başına oyuncunun projeden ayrılacağı anlamına gelmiyor. TRT 1 veya yapım ekibi tarafından Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle ayrılık iddiasının şu aşamada kesinleştiğini söylemek mümkün değil.

TAŞACAK BU DENİZ ULAŞ TUNA ASTEPE ÖLDÜ MÜ?

İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise Adil Koçari karakterinin dizideki akıbeti oldu. Daha önce de dizide Adil'in hayatının tehlikeye girdiği sahneler, karakterin ölüp ölmediği ve Astepe'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki aramaları artırmıştı. Haberler

Mevcut durumda Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek hayatta öldüğüne ilişkin herhangi bir durum bulunmuyor. Oyuncunun dizideki karakteri Adil Koçari'nin hikâyedeki geleceğine ilişkin gelişmeler ise dizinin bölümleri üzerinden şekilleniyor. TRT 1'in resmi sayfasında Astepe, halen Adil Koçari karakterinin oyuncusu olarak yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ SETİNDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz setinden sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ulaş Tuna Astepe ile yönetmen Çağrı Bayrak'ın hararetli bir konuşma yaptığı görüldü. Görüntülerin ardından ikili arasında tartışma yaşandığı ve Astepe'nin diziden ayrılabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Bununla birlikte, görüntülerde yaşanan konuşmanın içeriği net olarak bilinmediği için taraflar arasında kesin olarak tartışma yaşandığını söylemek mümkün değil. Astepe'nin diziden ayrılacağına yönelik iddialar da henüz resmi bir açıklamayla doğrulanmadı.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988'de İzmit'te doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı eğitim gören Astepe, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Astepe, 2012-2015 yılları arasında yayınlanan Karadayı dizisinde Orhan karakterini canlandırarak televizyon izleyicisinin dikkatini çekti. Ardından Analar ve Anneler, Rüya ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle Sen Anlat Karadeniz'deki Tahir Kaleli karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Daha sonra Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis, Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış Güvener ve İlk ve Son dizisinde Cihan Alaca karakterlerini canlandırdı.