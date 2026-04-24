Ulan Salih filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ulan Salih filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ulan Salih filmini izleyecek olanların merak ettiği Ulan Salih konusu nedir, Ulan Salih oyuncuları kimler ve Ulan Salih özeti gibi konuları inceliyoruz.

ULAN SALİH FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrolünde Türk komedi sinemasının sevilen isimlerinden İnan Ulaş Torun’un yer aldığı Ulan Salih, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Karakterlerin arasındaki absürt uyumun ön plana çıktığı filmde, yetenekli oyuncular hikayeye can veriyor. İşte dev kadro:

• İnan Ulaş Torun (Salih)

• Eslem Akar

• Levent Sülün

• Aleyna Dalveren

• Metin Keçeci

• Bülent Ergün

Dram ve komediyi ustalıkla harmanlayan ekip, izleyiciye mahalle kültüründen aksiyon dolu sahnelere kadar geniş bir yelpazede performans sunuyor.

ULAN SALİH FİLMİNİN KONUSU NEDİR? HAYATINI DÜZELTMEK İSTERKEN NELER OLUYOR?

Filmin merkezinde, hayatını bir türlü rayına oturtamamış, ancak son derece iyi niyetli bir adam olan Salih yer alıyor. Salih’in tek bir hayali vardır: Eski sevgilisi Aysel ile yeniden bir araya gelmek ve düzenli bir işe girerek mutlu bir yuva kurmak. Ancak kaderin Salih için hazırladığı planlar oldukça farklıdır.

Geçmişte yaptığı hatalardan ders aldığını düşünen Salih, tövbe edip "düzgün bir adam" olma yolunda ilk adımlarını atar. Fakat tam her şey yolunda gidiyor derken, kendisini bir anda İstanbul’un yeraltı dünyasının ve karmaşık bir mafya ağının tam ortasında bulur. Tesadüfler zinciri, Salih’i kaçmaya çalıştığı karanlık işlerin en kilit ismi haline getirecektir.

AKSİYON VE KOMEDİ BİR ARADA: SALİH’İN BÜYÜK SINAVI

Salih, bir yandan Aysel’in kalbini yeniden kazanmaya çalışırken, diğer yandan peşine düşen tehlikeli adamlardan kurtulmak zorundadır. Film boyunca izleyici, "Dürüst bir insan kalmak bu kadar zor mu?" sorusunu mizahi bir dille sorguluyor. Salih'in başına gelen talihsiz olaylar, seyirciyi bir yandan kahkahaya boğarken diğer yandan aksiyonun dozunu artırıyor.

Filmin finali, başından beri süregelen absürt olaylar silsilesine yakışır bir şekilde son buluyor. Salih, üzerine yapışan suçlardan ve mafya kovalamacasından kurtulmak için zekice (ve biraz da şans eseri) bir plan yapıyor.

Kendi yöntemleriyle suçlulardan sıyrılmayı başaran Salih, aslında hayatın "tesadüflerden ibaret" olduğunu acı da olsa tecrübe ediyor. Finalde, beklediği o huzurlu hayata ulaşıp ulaşamayacağı konusu izleyicinin yorumuna bırakılırken, karakterin samimiyeti ve "iyi adam" kalma çabası hikayenin ana duygusu olarak kalıyor. Kendi içindeki dürüstlüğü korumayı başaran Salih için macera bitmiş gibi görünse de, her sonun yeni bir başlangıç olduğu mesajı veriliyor.