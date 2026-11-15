Uğurcan Çakır neden yok? Uğurcan Çakır Fransa maçında, sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadro dışı mı?

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde kadroda önemli bir değişiklik yaşandı. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maç kadrosunda yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Galatasaray forması giyen deneyimli file bekçisinin neden kadroda olmadığı, sakatlık yaşayıp yaşamadığı ve yerine kimin görev yapacağı merak ediliyor. Peki, Uğurcan Çakır neden yok, Fransa maçında sakat mı, cezalı mı? Detaylar...

UĞURCAN ÇAKIR FRANSA MAÇINDA NEDEN YOK?

Uğurcan Çakır, omuz bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı. Belçika karşılaşmasının ardından sakatlık problemi yaşayan milli kalecinin, sağlık durumunun değerlendirilmesi üzerine Fransa maçında riske edilmediği bildirildi.

15 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşmasında görev yapamayacak olan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Berke Özer'in forma giymesi bekleniyor.

UĞURCAN ÇAKIR SAKAT MI?

Evet. Uğurcan Çakır'ın Fransa karşılaşması öncesinde omzundan sakatlandığı bildirildi. Milli kalecinin yaşadığı problem nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Ancak sakatlığın derecesi, tedavi süreci ve sahalara ne zaman döneceğine ilişkin ayrıntılı bir sağlık raporu kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu nedenle Uğurcan Çakır'ın kaç hafta forma giyemeyeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

UĞURCAN ÇAKIR CEZALI MI, KADRO DIŞI MI?

Uğurcan Çakır'ın Fransa maçında forma giymemesinin nedeni ceza değil, sakatlık. Milli kaleci disiplin cezası nedeniyle değil, omzundaki sağlık problemi sebebiyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

Dolayısıyla Uğurcan Çakır'ın durumunu kadro dışı bırakılma veya teknik tercih olarak değerlendirmek doğru değil. Oyuncunun Fransa maçında görev alamamasının nedeni sakatlığı olarak açıklandı.

FRANSA MAÇINDA UĞURCAN ÇAKIR'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Uğurcan Çakır'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Fransa karşılaşmasında kaleyi Berke Özer'in koruması bekleniyor. Lille forması giyen milli kaleci, teknik heyetin tercihine göre ilk 11'de görev alacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son karşılaşması Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.