Haberler

Uğurcan Çakır miyop mu, uzağı göremiyor mu?

Uğurcan Çakır miyop mu, uzağı göremiyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Uğurcan Çakır miyop mu, uzağı göremiyor mu?” sorusu, milli kalecinin sağlık durumu hakkında yapılan paylaşımların ardından sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, Uğurcan Çakır’ın göz rahatsızlığı olup olmadığını ve performansını etkileyip etkilemediğini merak ederek konuya ilişkin detayları araştırıyor.

Uğurcan Çakır’ın miyop olduğu ve uzağı göremediği iddiaları futbolseverler tarafından sıkça sorgulanıyor. Başarılı kalecinin göz sağlığıyla ilgili ortaya atılan bu söylentiler sonrası gerçek durum merak konusu olurken, taraftarlar resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor.

UĞURCAN ÇAKIR MİYOP MU?  

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı’nda Uğurcan Çakır hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Turnuvada gösterdiği performans sonrası eleştirilerin odağına yerleşen milli kaleci için “miyop olabilir” yorumları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASINA GRUPTA VEDA ETTİ

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Takım, Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet sonrası turnuvaya grup aşamasında veda etti. Maçın henüz 2. dakikasında yenen gol, karşılaşmanın kaderini belirledi.

PARAGUAY MAÇINDA ERKEN GOL ŞOKU

Karşılaşmanın başında yaşanan savunma hatası sonrası Paraguaylı oyuncu Enciso’nun hazırladığı pozisyonda Galarza’nın sert şutu ağlarla buluştu. Bu gol, millilerin maç boyunca geri dönüş çabalarına rağmen skoru değiştirmedi ve Türkiye turnuvaya puansız veda etti.

 ELİS BUSE ARAÇ’TAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN MİYOP İDDİASI

Spor spikeri Elis Buse Araç, Uğurcan Çakır’ın performansına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Araç, kalecinin bazı gollerde topu geç fark ettiğini öne sürerek görme problemi ihtimalini gündeme taşıdı.

Yapılan değerlendirmede, “Uğurcan Çakır’ın yediği gollerde benzer bir durum var. Topa reaksiyonu geç veriyor, bu da miyop olabileceği ihtimalini düşündürüyor” ifadeleri kullanıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İsviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik

İsviçre'deki tarihi zirveden ilk açıklama: Büyük ilerleme kaydettik
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu

Korkulan oldu! Müzakereler sürerken İsrail füzeleri ateşledi
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi

Canlı yayındaki sözleri Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek

ABD-İran görüşmesi sürerken İsrail'den masayı devirecek rest
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü

Obradovic yıllar sonra geri döndü!
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı