Uğurcan Çakır miyop mu, uzağı göremiyor mu?

Uğurcan Çakır’ın miyop olduğu ve uzağı göremediği iddiaları futbolseverler tarafından sıkça sorgulanıyor. Başarılı kalecinin göz sağlığıyla ilgili ortaya atılan bu söylentiler sonrası gerçek durum merak konusu olurken, taraftarlar resmi bir açıklama olup olmadığını öğrenmek istiyor.

UĞURCAN ÇAKIR MİYOP MU?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı’nda Uğurcan Çakır hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. Turnuvada gösterdiği performans sonrası eleştirilerin odağına yerleşen milli kaleci için “miyop olabilir” yorumları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASINA GRUPTA VEDA ETTİ

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Takım, Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet sonrası turnuvaya grup aşamasında veda etti. Maçın henüz 2. dakikasında yenen gol, karşılaşmanın kaderini belirledi.

PARAGUAY MAÇINDA ERKEN GOL ŞOKU

Karşılaşmanın başında yaşanan savunma hatası sonrası Paraguaylı oyuncu Enciso’nun hazırladığı pozisyonda Galarza’nın sert şutu ağlarla buluştu. Bu gol, millilerin maç boyunca geri dönüş çabalarına rağmen skoru değiştirmedi ve Türkiye turnuvaya puansız veda etti.

ELİS BUSE ARAÇ’TAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN MİYOP İDDİASI

Spor spikeri Elis Buse Araç, Uğurcan Çakır’ın performansına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Araç, kalecinin bazı gollerde topu geç fark ettiğini öne sürerek görme problemi ihtimalini gündeme taşıdı.

Yapılan değerlendirmede, “Uğurcan Çakır’ın yediği gollerde benzer bir durum var. Topa reaksiyonu geç veriyor, bu da miyop olabileceği ihtimalini düşündürüyor” ifadeleri kullanıldı.