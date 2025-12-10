Son dönemde İstanbul'da gerçekleşen geniş çaplı operasyon, medya ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Operasyon kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un yanı sıra gayrimenkul sektörüyle tanınan Ufuk Tetik'in de gözaltına alınması, kamuoyunda merak uyandırdı. Peki, Ufuk Tetik kimdir, neden gözaltına alındı? Ufuk Tetik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

UFUK TETİK KİMDİR?

Ufuk Tetik, gayrimenkul ve proje pazarlama alanında faaliyet gösteren 4P Proje Pazarlama adlı şirketin kurucusudur.

4P Proje Pazarlama, Türkiye'de konut ve ticari gayrimenkul projelerinin tanıtımı, pazarlanması ve satış süreçlerinde aracılık yapan bir şirkettir.

Ufuk Tetik, kariyeri boyunca birçok konut ve ticari proje lansmanında rol almış; yatırımcılarla geliştiriciler arasında köprü görevi üstlenmiş bir sektör profesyonelidir.

Kamuoyunda ve medya çevrelerinde tanınmasının nedeni, yalnızca emlak ve pazarlama çalışmalarına değil; sektörle ilgili analiz, yorum ve sosyal medya paylaşımlarına da zaman zaman yer vermesidir.

Bu yönleriyle, gayrimenkul sektöründe tanınan bir aktör olarak biliniyordu.

UFUK TETİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

9 Aralık 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok kişiyle birlikte Ufuk Tetik hakkında da gözaltı kararı verdi.

Resmî açıklamada, soruşturmanın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satın alınması, bulundurulması ya da kullanılmasına yer ve imkân sağlanması" gibi iddiaları kapsadığı belirtildi.

Ancak, şu an itibarıyla Tetik özelinde hangi somut suçlamalar ve delillerin bulunduğu — ya da suçun kişisel mi, yoksa suç gelirleri ve organizasyonel ilişkilere mi dayandığı — netleşmiş değil.

Soruşturma çerçevesinde dijital materyal incelemeleri ve tanık ifadelerinin de değerlendirildiği; dosyanın geniş kapsamlı olduğuna dair bilgiler basına yansımış olsa da, Tetik'e isnat edilen suçun ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Dolayısıyla, "neden gözaltına alındı" kısmı hâlâ soru işareti taşıyor.

UFUK TETİK KAÇ YAŞINDA?

Şu anda elimizde, Ufuk Tetik'in doğum tarihi ya da yaşıyla ilgili güvenilir, kamuya açık bir bilgi bulunmuyor. Basında çıkan haberler yalnızca "evli ve iki çocuk babası olduğu" bilgisini veriyor.

UFUK TETİK NERELİ?

Basında yer alan biyografi bilgilerinde Ufuk Tetik'in memleketi ya da "nereli olduğu" yönünde bir kayıt yok. Kimlik bilgileri ve kökenine dair ayrıntılı bir veri henüz açıklanmadı.