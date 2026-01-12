Ufuk Özkan neden hastaneye kaldırıldı, Ufuk Özkan hastalığı ne, Ufuk Özkan sağlık durumu ne?

Ünlü komedyen ve oyuncu Ufuk Özkan'ın hastaneye kaldırılması sevenlerini endişelendirdi. Özkan'ın sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Hastaneye kaldırılma sebebi ve rahatsızlığı konusunda detaylar merak ediliyor. Ufuk Özkan'ın hayranları, ünlü komedyenin sağlık durumu hakkında bilgi bekliyor.

UFUK ÖZKAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kısa süre önce yoğun bakımda tedavi gören Özkan, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Ancak ünlü oyuncunun sağlık durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine tekrar hastaneye yatırıldığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ufuk Özkan, daha önce hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmişti. Sosyal çevresinden gelen yoğun destek mesajlarına teşekkür eden Özkan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlatmıştı:

"Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Kullandığım ilacın yan etkisi nedeniyle vücudumda lekeler oluştu ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında kalmamı istedi. Şu an iyiyim."

KARACİĞER NAKLİ BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli beklediği biliniyor. Daha önce nakil sürecinde olumsuz bir karar alan oyuncunun yaşadığı zorlu süreci kardeşi Umut Özkan kamuoyuyla paylaşmıştı.

"NAKİL SÜRECİ ÇOK SANCILI GEÇTİ"

Kardeşinin yaşadığı süreci anlatan Umut Özkan, karaciğer nakli için gönüllü bağışçıların olmasına rağmen heyetten ret kararı çıktığını ifade etmişti. Umut Özkan, sürecin ağabeyi üzerinde ciddi bir moral bozukluğu yarattığını dile getirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kardeşimin karaciğer nakli süreci çok sancılı geçti. Gönüllü bağışçılar çıktı, hatta biri Konya'daki bir çekimde çalışan genç bir arkadaşımızdı. Buna rağmen heyetten olumsuz yanıt geldi. Bu durum onu çok yıprattı. İntihar gibi bir durum söz konusu değil, ancak yaşanan hayal kırıklığı onu derinden etkiledi."

"ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM" DEMİŞTİ

Umut Özkan, ağabeyinin sağlık sorunlarına rağmen çalışmaya devam etmek istemesinin nedenini de açıklamıştı. Nafaka ve diğer sorumlulukları nedeniyle setlerden uzak kalmak istemediğini belirten Ufuk Özkan'ın, "Gerekirse sahnede öleceğim ama çalışacağım" sözleriyle yaşadığı baskıyı dile getirdiği aktarılmıştı.