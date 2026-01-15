Ufuk Özkan'ı ziyarete hangi ünlüler gitti? Ufuk Özkan için yapılan kampanyaya hangi ünlüler destek oldu?

Sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi süren Ufuk Özkan'a destek mesajları art arda geliyor. Hem hastane ziyaretleri hem de sosyal medyada başlatılan donör kampanyası, sanat dünyasını bir araya getirdi. "Ufuk Özkan'ı ziyarete hangi ünlüler gitti, kampanyaya kimler destek verdi?" soruları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, oyuncu arkadaşlarının gösterdiği dayanışma dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UFUK ÖZKAN'I ZİYARETE HANGİ ÜNLÜLER GİTTİ?

Karaciğer nakli kararı sonrası hastanede tedavisi süren Ufuk Özkan'ı, birlikte rol aldığı Geniş Aile dizisinden oyuncu arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etti. Fırat Tanış, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak Özkan'ın moralinin yüksek olduğunu ve sevenlerine selam gönderdiğini belirtti.

UFUK ÖZKAN İÇİN BAŞLATILAN DONÖR KAMPANYASINA HANGİ ÜNLÜLER DESTEK OLDU?

Sosyal medyada başlatılan donör kampanyasına oyuncu Bergüzar Korel destek verdi. Korel, kampanyayı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak çağrının daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

UFUK ÖZKAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Ufuk Özkan'ın karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle birkaç yıldır tedavi gördüğü açıklandı. Son yapılan tetkiklerde sağlık durumunun ciddileşmesi üzerine doktorlar acil karaciğer nakli kararı aldı.

UFUK ÖZKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özkan'ın MELD puanının 22'ye yükseldiği, bu nedenle organ naklinin gerekli görüldüğü belirtildi. Hastanede tedavisi sürüyor, morali yüksek ve süreci uzman ekipler yakından takip ediyor. Uygun donör bekleniyor.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, televizyon ve sinema projeleriyle tanınan bir oyuncudur. Özellikle Geniş Aile dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. 50 yaşındaki oyuncu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi altındadır.