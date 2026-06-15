UFC CANLI İZLE: Ilia Topuria Gaethje maçı CANLI İZLE! Ilia Topuria - Gaethje maçı nasıl, nereden izlenir? (UFC White House)

UFC’nin Washington’da, Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde (The South Lawn) gerçekleştireceği bu özel organizasyon büyük heyecan yaratmış durumda. Gecenin ana karşılaşması olan hafif sıklet unvan birleştirme mücadelesi için geri sayım sürerken, etkinliğin saat planı da netlik kazandı. Peki, Ilia Topuria Gaethje maçı canlı nereden izlenir? Ilia Topuria - Gaethje maçı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar...

ILIA TOPURIA – JUSTIN GAETHJE MAÇI CANLI İZLE!

Dövüş tutkunlarının ekran başında olması gereken kritik zaman dilimleri şu şekilde:

14 Haziran 2026 Pazar gecesini 15 Haziran Pazartesiye bağlayan gece. Ufc Beyaz Saray etkinliğinin ana kart maçları, Türkiye saatiyle (TSİ) sabaha karşı 03.00’te başlayacak.

Alt kart mücadelelerinin süresi ve gecenin akışına bağlı olarak, Ilia Topuria ile Justin Gaethje’nin kafese çıkması yaklaşık olarak TSİ 05.30 ile 06.00 arasında bekleniyor.

ILIA TOPURIA GAETHJE MAÇI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

İnternette “UFC kaçak yayın”, “Topuria Gaethje kesintisiz izle” gibi aramalar yapan izleyiciler için uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Yasal olmayan yayınlar hem cihaz güvenliği hem de kişisel veri riski açısından tehlike oluşturabiliyor.

Türkiye’de bu karşılaşmayı güvenli ve yasal şekilde izlemek isteyenler için tek resmi seçenek şu şekilde: UFC Freedom 250 etkinliğinin Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport Plus dijital platformu.

Telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon üzerinden S Sport Plus uygulamasına giriş yaparak maçı yüksek çözünürlükte ve Türkçe anlatımla canlı olarak takip edebilirsiniz.