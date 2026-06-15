Haberler

UFC CANLI İZLE: Ilia Topuria Gaethje maçı CANLI İZLE! Ilia Topuria - Gaethje maçı nasıl, nereden izlenir? (UFC White House)

UFC CANLI İZLE: Ilia Topuria Gaethje maçı CANLI İZLE! Ilia Topuria - Gaethje maçı nasıl, nereden izlenir? (UFC White House)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ilia Topuria ile Justin Gaethje arasında gerçekleşecek bu dev karşılaşma, UFC’nin Beyaz Saray Güney Bahçesi’nde düzenleyeceği tarihi organizasyonun en çok beklenen anı olarak öne çıkıyor. Hafif sıklet unvan birleştirme mücadelesi niteliği taşıyan bu maç, dövüş dünyasında büyük ilgi uyandırmış durumda. Peki, Ilia Topuria Gaethje maçı canlı nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

UFC’nin Washington’da, Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde (The South Lawn) gerçekleştireceği bu özel organizasyon büyük heyecan yaratmış durumda. Gecenin ana karşılaşması olan hafif sıklet unvan birleştirme mücadelesi için geri sayım sürerken, etkinliğin saat planı da netlik kazandı. Peki, Ilia Topuria Gaethje maçı canlı nereden izlenir? Ilia Topuria - Gaethje maçı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar...

ILIA TOPURIA – JUSTIN GAETHJE MAÇI CANLI İZLE!

Dövüş tutkunlarının ekran başında olması gereken kritik zaman dilimleri şu şekilde:

14 Haziran 2026 Pazar gecesini 15 Haziran Pazartesiye bağlayan gece.  Ufc Beyaz Saray etkinliğinin ana kart maçları, Türkiye saatiyle (TSİ) sabaha karşı 03.00’te başlayacak.

Alt kart mücadelelerinin süresi ve gecenin akışına bağlı olarak, Ilia Topuria ile Justin Gaethje’nin kafese çıkması yaklaşık olarak TSİ 05.30 ile 06.00 arasında bekleniyor.

ILIA TOPURIA GAETHJE MAÇI NASIL, NEREDEN İZLENİR?

İnternette “UFC kaçak yayın”, “Topuria Gaethje kesintisiz izle” gibi aramalar yapan izleyiciler için uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Yasal olmayan yayınlar hem cihaz güvenliği hem de kişisel veri riski açısından tehlike oluşturabiliyor.

Türkiye’de bu karşılaşmayı güvenli ve yasal şekilde izlemek isteyenler için tek resmi seçenek şu şekilde: UFC Freedom 250 etkinliğinin Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport Plus dijital platformu.

Telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon üzerinden S Sport Plus uygulamasına giriş yaparak maçı yüksek çözünürlükte ve Türkçe anlatımla canlı olarak takip edebilirsiniz.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
ABD ve İran arasında barış anlaşması tamam: İmza töreni 19 Haziran'da İsviçre'de

Dünyanın beklediği anlaşma tamam: Savaş resmen sona erdi

Trump'tan İran ile varılan anlaşmanın ardından ilk açıklama: Hürmüz Boğazı açılacak, abluka kaldırılacak

Trump tüm dünyaya ilan etti! İşte anlaşmanın devreye giren iki maddesi
ABD-İran anlaşmasına piyasalardan olumlu tepki: Petrol çakıldı, altın yükseldi

Tarihi anlaşmaya piyasalardan ilk tepki! Biri çakıldı, diğeri fırladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran operasyon! Kadınların hepsi aynı ülkeden
Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu

Bir zamanlar Bakandı! Şimdi kapı kapı paket dağıtıyor

Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletteki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

Son hamlesi Trump'ı çileden çıkardı! Netanyahu’nun yüzüne küfür etti
Fildişi Sahili, Ekvador'u Singo'nun harika asistiyle 90'da yıktı

Yok artık Singo! 90. dakikada yaptığı hareketle maça damga vurdu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

4 kişiyi öldürdü! Uzman çavuşun aile katliamıyla ilgili yeni gelişme