UFC 334 ne zaman, Türkiye saatiyle kaçta başlıyor?

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Ufc 334, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü ABD'nin New York kentindeki Madison Square Garden'da düzenleniyor. Ufc'nin resmî etkinlik sayfasına göre ana kart yerel saatle 21.00'de başlıyor; bu, Türkiye saatiyle 15 Kasım Pazar sabahı 05.00 demek. Gecenin ana maçında ağır sıklet şampiyonu Ciryl Gane, kemerini Josh Hokit'e karşı koruyacak.

UFC 334 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Etkinlik üç bölümden oluşuyor. Ufc'nin sayfasında New York saatiyle verilen başlama saatleri şöyle: ilk ön eleme maçları 17.00'de, ön kart 19.00'da, ana kart 21.00'de. Kasım ayında New York ile Türkiye arasında 8 saat fark var. Türkiye'den takip edecekler için ilk maçlar gece 01.00'de, ön kart 03.00'te, ana kart sabah 05.00'te başlıyor.

Ana maç, kartın son dövüşü. Saati önceden belli değil; önündeki maçların ne kadar süreceğine göre değişiyor.

UFC 334 NEREDE YAPILIYOR?

Organizasyon, New York'un Manhattan bölgesindeki Madison Square Garden'da yapılıyor. Kart, UFC 331 yayını sırasında duyurulmuştu.

ANA MAÇTA KİMLER KARŞILAŞACAK?

Ana maçta ağır sıklet şampiyonu Fransız dövüşçü Ciryl Gane ile ABD'li Josh Hokit kemer için dövüşecek. Tom Aspinall'ın kemeri bırakmasıyla Gane tek şampiyon olmuştu. Hokit, 2025'te Contender Series üzerinden UFC'ye geldi ve organizasyondaki dört maçının dördünü de kazandı.

KAYLA HARRISON İLE AMANDA NUNES MAÇI NE ZAMAN?

Gecenin ikinci kemer maçı da ana kartta. Kadınlar horoz sıklet şampiyonu Kayla Harrison, kemerini Amanda Nunes'e karşı koruyacak. İkilinin ocak ayında karşılaşması planlanmıştı, ama Harrison boyun sakatlığı yüzünden yılın büyük bölümünde dövüşemedi. Nunes, 2023'te UFC 289'da Irene Aldana'yı yendikten sonra sporu bırakmıştı ve bu maçla geri dönüyor.

KARTTA BAŞKA HANGİ MAÇLAR VAR?

Ana kartta ayrıca Caio Borralho ile Yousri Belgaroui orta sıklette, Uroš Medic ile Kevin Holland yarı orta sıklette, Bilal Hasan ile Luis Gurule sinek sıklette karşılaşacak. Ön kartta Stephen Thompson ile Charles Radtke, Drew Dober ile Chris Duncan, Jim Miller ile Terrance McKinney ve Donte Johnson ile Cesar Almeida eşleşmeleri var.