UFC 334 kim kazandı? Gane ile Hokit maçının sonucu ne oldu?

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Ufc 334'ü Ciryl Gane kazandı. Fransız dövüşçü, New York'taki Madison Square Garden'da 14 Kasım 2026 Cumartesi gecesi (Türkiye'de 15 Kasım Pazar sabahı) yapılan ana maçta Josh Hokit'i oybirliğiyle hakem kararıyla yendi ve UFC ağır sıklet kemerini korudu. Beş raunt süren maçı üç hakem de 48-47 Gane lehine puanladı.

UFC 334 KİM KAZANDI?

Ana maçın galibi Ciryl Gane oldu. Maç nakavtla bitmedi, beş raundun sonunda karar hakemlere kaldı ve üç hakemin kartında da fark tek puandı: 48-47, 48-47, 48-47.

Yahoo Sports'un raunt raunt tuttuğu puanlamaya göre Hokit birinci ve üçüncü raundu, Gane ise ikinci, dördüncü ve beşinci raundu aldı. Maçta yere düşme yaşanmadı, iki dövüşçüye de puan cezası verilmedi.

JOSH HOKİT İLK KEZ Mİ YENİLDİ?

Evet. Kaliforniya'nın Bakersfield kentinden gelen Josh Hokit, maça 10 galibiyet ve hiç yenilgisi olmadan çıkmıştı. Bu, profesyonel kariyerindeki ilk yenilgi oldu. Gane'in maç öncesi 14 galibiyet, 2 yenilgisi vardı; galibiyetle bu sayı 15'e çıktı.

KADINLAR KEMER MAÇINI KİM KAZANDI?

Gecenin ikinci kemer maçında Kayla Harrison, Amanda Nunes'i dördüncü raundun 1.29'unda arkadan boğazlamayla (rear-naked choke) pes ettirdi. Harrison böylece kadınlar horoz sıkleti kemerini korudu.

UFC 334'TE DİĞER MAÇLAR NASIL BİTTİ?

Ana kartın öteki maçlarında Caio Borralho, Yousri Belgaroui'yi oybirliğiyle (30-27, 30-27, 30-27) yendi. Kevin Holland ile Uroš Medic'in maçı çoğunluk kararıyla berabere bitti; hakem kartları 29-27, 28-28 ve 28-28 oldu. Luis Gurule ise Bilal Hasan'ı bölünmüş kararla (29-28, 28-29, 29-28) geçti.