UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 14.00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi A Spor ekranlarından ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kurada çeyrek final ve küme düşme play-off eşleşmeleri belirlenecek. A Ligi 1. Grup'u puansız ve son sırada tamamlayan Türkiye doğrudan B Ligi'ne düştüğü için bu kurada yer almıyor. Bu nedenle Türkiye herhangi bir torbada bulunmuyor. A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki yeni rakipleri, 2028-29 sezonu için yapılacak kura çekimiyle belli olacak. İşte UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin tarihi, saati, yayın bilgileri ve Türkiye'nin durumuyla ilgili tüm detaylar.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi, 20 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi Türkiye saatiyle 14.00'te başlayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi, A Spor ve UEFA.tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. A Spor, Digiturk'te 88., D-Smart'ta 80., Kablo TV'de 133., Tivibu'da 381. ve Turkcell TV+'ta 72. kanaldan izlenebiliyor. Şifresiz yayın yapan A Spor'un canlı yayınına kanalın resmi internet sitesi üzerinden de ulaşılabiliyor. UEFA.tv ise internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform.

TÜRKİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

A Milli Takım, 20 Kasım'daki kura çekiminde yer almıyor. Türkiye, Uluslar Ligi'nin 2028-29 sezonunu B Ligi'nde oynayacak. Ay-yıldızlıların yeni rakipleri, UEFA'nın 2028-29 sezonu için yapacağı kura çekimiyle belli olacak.

TÜRKİYE HANGİ TORBADA?

Türkiye, 20 Kasım'daki Uluslar Ligi kura çekiminde herhangi bir torbada yer almıyor. Kura, yalnızca çeyrek final ve küme düşme play-off turuna kalan takımlar için çekilecek. A Ligi 1. Grup'u son sırada tamamlayan Türkiye, play-off oynamadan doğrudan B Ligi'ne düştü.

KURADA HANGİ EŞLEŞMELER BELLİ OLACAK?

20 Kasım'daki kura çekiminde Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmeleri ile ligler arası küme düşme ve yükselme play-off eşleşmeleri belirlenecek. A Ligi gruplarını son sırada bitiren takımlar arasında daha iyi durumda olan Sırbistan ve Galler, A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak. Play-off maçları Mart 2027'de oynanacak.

TÜRKİYE B LİGİ'NE NEDEN DÜŞTÜ?

Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, 6 maçın tamamını kaybetti ve grubu puansız tamamladı. Yunanistan'ın 16 Kasım 2026'da Sırbistan'ı 1-0 yenmesiyle Türkiye'nin play-off umudu sona erdi ve ay-yıldızlılar, Çekya'nın ardından A Ligi'nden doğrudan düşen ikinci takım oldu.

TÜRKİYE A LİGİ'NE NASIL DÖNEBİLİR?

A Milli Takım'ın yeniden A Ligi'ne yükselebilmesi için 2028-29 sezonunda B Ligi'ndeki grubunu lider tamamlaması gerekiyor. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar ise A Ligi takımlarıyla play-off oynayarak yükselme şansı yakalıyor.

A MİLLİ TAKIM'IN SIRADAKİ HEDEFİ NE?

A Milli Takım'ın önündeki en önemli hedef EURO 2028 elemeleri olacak. Eleme kura çekimi 6 Aralık'ta yapılacak, eleme maçları ise Mart ayında başlayacak.