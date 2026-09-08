UEFA Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor? 2026-2027 Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Futbol dünyasının merakla beklediği Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon için geri sayım sona erdi. 2026-2027 sezonunun lig aşaması 8 Eylül'de başlarken, ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Galatasaray 9 Eylül'de Sporting deplasmanında, Fenerbahçe ise 10 Eylül'de sahasında Roma karşısında mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte 2026-2027 Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları ve merak edilen detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. İlk haftada toplam 18 mücadele futbolseverlerle buluşacak. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü Sporting deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü sahasında Roma'yı ağırlayacak.

8 Eylül Salı 19.45 - AEK - LASK

8 Eylül Salı 19.45 - Club Brugge - Aston Villa

8 Eylül Salı 22.00 - Borussia Dortmund - Villarreal

8 Eylül Salı 22.00 - Real Madrid - Inter

8 Eylül Salı 22.00 - Porto - Manchester City

8 Eylül Salı 22.00 - Lille - Real Betis

9 Eylül Çarşamba 19.45 - Barcelona - Feyenoord

9 Eylül Çarşamba 19.45 - Stuttgart - Viking

9 Eylül Çarşamba 22.00 - Napoli - Arsenal

9 Eylül Çarşamba 22.00 - Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

9 Eylül Çarşamba 22.00 - Sporting - Galatasaray

9 Eylül Çarşamba 22.00 - Liverpool - Atletico Madrid

10 Eylül Perşembe 19.45 - Fenerbahçe - Roma

10 Eylül Perşembe 19.45 - PSV - Shakhtar Donetsk

10 Eylül Perşembe 22.00 - Slavia Prag - Lens

10 Eylül Perşembe 22.00 - Manchester United - Sabah

10 Eylül Perşembe 22.00 - Bayern Münih - Bodo/Glimt

10 Eylül Perşembe 22.00 - Como - Leipzig

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. 36 takımın mücadele edeceği lig aşaması, 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Lig aşamasının ardından eleme turları başlayacak ve Şampiyonlar Ligi finali 5 Haziran 2027 tarihinde oynanacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının Türkiye'deki yayın hakları TRT'de bulunuyor. Maçlar, yayın programına göre TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçları da TRT 1 ve tabii ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.