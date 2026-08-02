UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta, Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim, Fenerbahçe Sturm Grazı elerse kiminle oynayacak?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğunda kritik öneme sahip kura çekimi öncesinde geri sayım başladı. UEFA'nın gerçekleştireceği organizasyonda sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşirken, kura çekiminin yayın saati, canlı yayın kanalı ve tüm detayları futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı kura çekimiyle devam ediyor. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda mücadele edecek takımların eşleşmeleri futbolseverler tarafından büyük bir merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Sarı-lacivertli taraftarların yakından takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Organizasyonda Fenerbahçe'nin Avrupa yolundaki rakibi belli olurken, kura çekiminin canlı yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, FB TV ve UEFA.TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler kura heyecanını her iki platform üzerinden anbean takip edebilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak. Kura sonucunda Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki yeni rakibi de resmen belli olacak.

FB TV CANLI İZLEME FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

FB TV yayınına aşağıdaki platformlar üzerinden erişilebiliyor:

• Digiturk: 76. Kanal

• D Smart: 83. Kanal

• Kablo TV: 139. Kanal

• Tivibu: 80. Kanal

• Fil Box: 76. Kanal

• Türksat 4A (Şifresiz)

• Web yayını

UEFA.TV CANLI İZLEME BİLGİLERİ

UEFA.tv üzerinden kura çekimi şifresiz olarak internet üzerinden canlı izlenebilecek. Platforma web yayını aracılığıyla erişim sağlanabiliyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ MERAK EDİLİYOR

Kura çekimi öncesinde Fenerbahçe'nin eşleşebileceği muhtemel rakipler futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. UEFA'nın gerçekleştireceği kura organizasyonunun ardından sarı-lacivertli ekibin rakibi resmiyet kazanacak ve Avrupa macerasındaki yol haritası netleşecek.

Fenerbahçe'nin adını play-off turuna yazdırması halinde rakibi, şu iki eşleşmenin kazananlarından birisi olacak:

• Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)

• Union SG (Belçika) - Bodo Glimt (Norveç)

Rakibin kim olacağı kura çekiminde belli olacak.

GÖZLER UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASINDA

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, takımların sezon planlaması açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe taraftarları da 3 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'te başlayacak kura çekimini yakından takip ederek temsilcilerinin eşleşeceği rakibi öğrenebilecek.