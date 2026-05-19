UEFA Avrupa Ligi finali nerede oynanacak 2026 yılı için en çok araştırılan futbol soruları arasında yer alıyor. Taraftarlar, final maçının hangi ülkede ve hangi stadyumda oynanacağını öğrenmek için resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarından biri olan final karşılaşması, 2026 yılında yine büyük bir futbol şölenine sahne olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ BEŞİKTAŞ PARK’TA OYNANACAK: SAAT, HAKEM VE DEV FİNAL DETAYLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi finali, büyük bir heyecana sahne olmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma Beşiktaş Park’ta oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak. Final öncesi hem takımlar hem de hakem kadrosu futbol gündeminin merkezine yerleşmiş durumda.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması, futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon olarak saat 22.00’de başlayacak. Avrupa futbolunun en prestijli maçlarından biri olarak kabul edilen final mücadelesi, geceye damga vurmaya hazırlanıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Dev final, İstanbul’un en önemli futbol arenalarından biri olan Beşiktaş Park’ta oynanacak. Modern yapısı ve büyük maçlara ev sahipliği yapma kapasitesiyle bilinen stat, Avrupa futbolunun en önemli gecelerinden birine sahne olacak.

FİNAL MAÇININ HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.

VAR sisteminde ise Jerome Brisard görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez olacak.

ASTON VİLLA VE FREIBURG TARİH YAZMAK İSTİYOR

Finalde karşı karşıya gelecek olan Aston Villa ve Freiburg, UEFA Avrupa Ligi tarihinde ilk kez şampiyonluk için sahaya çıkacak. İki ekip de kulüp tarihlerine ilk Avrupa Ligi kupasını eklemek için büyük bir mücadele verecek.

Aston Villa, geçmişte Avrupa sahnesinde önemli başarılar elde etmiş bir kulüp olarak dikkat çekerken, Freiburg ise tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finaline çıkmanın heyecanını yaşıyor.

UNAI EMERY REKOR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Unai Emery, kariyerinde 5. şampiyonluğu hedefliyor. Daha önce Sevilla ile 3, Villarreal ile 1 kez kupayı kazanan Emery, turnuvada en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör unvanını güçlendirmek istiyor.

Emery ayrıca 2019 yılında Arsenal ile final kaybetmişti. Bu nedenle deneyimli teknik adam için bu final ayrı bir önem taşıyor.

JULIAN SCHUSTER İLK FİNAL HEYECANINI YAŞIYOR

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, kariyerinin ilk büyük finaline çıkıyor. Genç teknik adam, takımını zafere taşıyarak hem kendi kariyerinde hem de kulüp tarihinde unutulmaz bir başarıya imza atmak istiyor.