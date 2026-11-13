'Üç tarafı denizlerle çevrili' olan Türkiye'nin toplam kaç denize kıyısı vardır?

Sorunun doğru cevabı "4" oldu. Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi olmak üzere 4 denize kıyısı bulunuyor. İşte Türkiye'nin denizleri ve sorunun cevabına dair bilinenler.

"'ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ' OLAN TÜRKİYE'NİN TOPLAM KAÇ DENİZE KIYISI VARDIR?"

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Doğru cevap: C) 4

TÜRKİYE'NİN KIYISI OLAN DENİZLER HANGİLERİ?

Türkiye'nin kıyısı olan 4 deniz şunlar:

Karadeniz: Türkiye'nin kuzeyinde yer alıyor.

Akdeniz: Türkiye'nin güneyinde yer alıyor.

Ege Denizi: Türkiye'nin batısında yer alıyor.

Marmara Denizi: Tamamen Türkiye topraklarıyla çevrili bir iç deniz.

TÜRKİYE NEDEN "ÜÇ TARAFI DENİZLERLE ÇEVRİLİ" OLARAK ANILIYOR?

Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz, batısında Ege Denizi, güneyinde ise Akdeniz bulunuyor. Ülkenin yalnızca doğu tarafı karayla çevrili. Bu nedenle Türkiye, "üç tarafı denizlerle çevrili ülke" olarak tanımlanıyor. Marmara Denizi ise ülkenin içinde yer aldığı için "üç taraf" tanımına dahil edilmiyor. Bu durum, soruda yarışmacıların 3 şıkkına yönelmesine neden olabiliyor.

MARMARA DENİZİ NEDEN İÇ DENİZ?

Marmara Denizi'nin dört bir yanı Türkiye topraklarıyla çevrili. Bu nedenle Marmara Denizi, bir iç deniz olarak kabul ediliyor. Marmara Denizi, kuzeyde İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, güneybatıda ise Çanakkale Boğazı ile Ege Denizi'ne bağlanıyor. Türk Boğazlar Sistemi olarak adlandırılan bu yapı, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek deniz yolu.

TÜRKİYE'NİN KIYI UZUNLUĞU NE KADAR?

Türkiye'nin adalarla birlikte toplam kıyı uzunluğu yaklaşık 8 bin 333 kilometre. En uzun kıyı şeridi Ege Denizi'nde bulunuyor. Ege kıyılarının girintili çıkıntılı yapısı, kıyı uzunluğunun fazla olmasında etkili oluyor.