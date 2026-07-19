Üç Kağıtçı filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Üç Kağıtçı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Üç Kağıtçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Üç Kağıtçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Üç Kağıtçı konusu nedir, Üç Kağıtçı oyuncuları kimler ve Üç Kağıtçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ KONUSU NE?

Film, Almanya'da yaşayan Rıfkı'nın, ölen babasından kalan malları satmak için yıllar sonra köyüne dönmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Köyde yaşanan tesadüfler sonucu halk, Rıfkı'yı keramet sahibi biri olarak görmeye başlar. Yağmurun yağacağını doğru tahmin etmesi ve peş peşe yaşanan ilginç gelişmeler sayesinde ünü giderek artan Rıfkı, kendisini belediye başkanlığı seçimlerinin ortasında bulur. Komedi ile toplumsal eleştiriyi harmanlayan film, Kemal Sunal'ın en sevilen yapımları arasında gösteriliyor.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Üç Kağıtçı filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Zekeriyaköy'de gerçekleştirildi. Filmin bazı sahneleri ise Bahçeköy ve Gümüşdere çevresinde çekildi. Doğal köy atmosferi, filmin hikâyesine gerçekçi bir görünüm kazandıran önemli unsurlar arasında yer aldı.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği Üç Kağıtçı, 1981 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Aradan geçen yıllara rağmen film, Türk sinemasının en çok izlenen komedi klasikleri arasında yer almaya devam ediyor.

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kemal Sunal – Rıfkı

• Ülkü Özen – Nuriye

• Ali Şen – Satılmış Ağa

• Turgut Özatay – Armutlulu Hasan

• Reha Yurdakul – Kahveci Rıza

• Nizam Ergüden – Sabri

• Hakkı Kıvanç – Mustafa

• Renan Fosforoğlu – Ahmet Efendi

• Yadigar Ejder – Hamza

• Zeki Alpan – Arif Efendi

• Muhteşem Durukan – Durmuş

• Ahmet Turgutlu – Kasap Ali

• Zeki Sezer – Belediye Memuru Zeki

• Necdet Kökeş – Kötürüm Ahmet

ÜÇ KAĞITÇI FİLMİ NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Mizahi anlatımı, toplumsal mesajları ve Kemal Sunal'ın unutulmaz performansıyla Üç Kağıtçı, Yeşilçam'ın zamana meydan okuyan yapımları arasında yer alıyor. Film, her televizyon yayınında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürürken, Türk sinemasının en sevilen klasiklerinden biri olmayı sürdürüyor.