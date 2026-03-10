Twitter çöktü mü? 10 Mart Salı X'te sorun mu var, Twitter'da problem mi var?

Teknoloji gündeminde bu geceen çok aranan konular arasında X ( Twitter ) platformunda yaşanan erişim problemleri yer alıyor. Kullanıcılar, sayfa yenileyememe ve içerik yükleme hataları bildirirken, Downdetector'da rapor edilen yoğun şikayetler dünya çapında dikkat çekti; bu durum "Twitter çöktü mü?", "X'te problem var mı?" gibi başlıklarla tartışılmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken uzmanlar, teknik arızaların kısa süreli kesintilere yol açmış olabileceğini belirtiyor.

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR AKIŞA ERİŞEMİYOR

Sosyal medya platformu X'te kullanıcılar ana sayfayı yenilemek istediklerinde hata mesajıyla karşılaşıyor. "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısı nedeniyle akış güncellenmiyor, yeni paylaşımlar görüntülenemiyor. Mevcut içeriklerin sabit kalması, platform genelinde erişim problemi yaşandığına işaret ediyor.

MOBİL VE MASAÜSTÜ KULLANICILARDA AYNI HATA

Sorunun yalnızca tek bir platformla sınırlı olmadığı görülüyor. Hem mobil uygulama kullananlar hem de masaüstü tarayıcı üzerinden giriş yapan kullanıcılar benzer hata bildirimleri aldıklarını aktarıyor. Yeniden yükleme seçeneği denense de hata mesajının tekrarlanması, sorunun kullanıcı kaynaklı olmadığını düşündürüyor.

X'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin platform yönetimi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Sorunun nedeni ve ne zaman çözüleceği konusunda belirsizlik sürerken, kullanıcılar gelişmeleri sosyal medyada tartışmaya devam ediyor.

Hata raporu:

KULLANICI BİLDİRİMLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Kesinti bildirimlerini anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre, X ile ilgili şikâyetlerde belirgin bir artış yaşandı. Gelen bildirimlerin yaklaşık yüzde 50'si mobil uygulama üzerinden erişim sorunlarını kapsarken, yüzde 32'si internet sitesi, yüzde 18'i ise sunucu bağlantısı kaynaklı problemlerden oluştu.

ERİŞİM SORUNU GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

Farklı kanallarda aynı anda hissedilen bu sorun, X'te genel bir teknik aksaklık yaşandığını gösteriyor. Resmi bir açıklama gelene kadar kullanıcıların erişim problemleriyle karşılaşmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.