TV8 frekans 2026! Türkiye Romanya TV8 HD frekans 2026 nasıl ayarlanır?

TV8 frekans 2026! Türkiye Romanya TV8 HD frekans 2026 nasıl ayarlanır?
TV8 şifresiz frekans 2026! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. TV8 HD frekans bilgileri ile Türkiye Romanya şifresiz maç TV8'den izlenebilecek. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak elde ettiği play-off hakkı kapsamında İstanbul’da Romanya ile karşı karşıya gelecek. TV8 HD frekans Türksat 4A! TV8 frekans değişti mi? TV8 HD Frekans Türksat 42 E sembol oranı belli oldu. İşte TV8 frekans ayarlama!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda bu akşam önemli bir karşılaşmaya çıkacak. İstanbul’da oynanacak mücadelede rakip Romanya olacak. İşte TV8 frekans ayarı...

TV8 FREKANS 2026

TV8 üzerinden yayınlanacak Türkiye-Romanya karşılaşmasını izlemek isteyenler için uydu bilgileri netleşti. Türksat 4A uydusu üzerinden yapılan yayınlar kapsamında frekans değeri 12356 MHz olarak yer alıyor. Yayın yatay (Horizontal) polarizasyon ile sağlanırken symbol rate değeri 7100 Ksym/s ve FEC oranı 2/3 olarak belirtiliyor.

Karşılaşmayı farklı platformlar üzerinden takip etmek isteyenler için kanal numaraları da açıklandı. DIGITURK’te 28. kanal, D-Smart’ta 28. kanal ve Tivibu’da 29. kanal üzerinden yayın izlenebiliyor. Kablo TV kullanıcıları ise HD yayını 29. kanaldan, SD yayını ise 907. kanaldan takip edebiliyor.

TV8 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TV8 yayınını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları üzerinden manuel frekans ayarı yapabiliyor. Türksat 4A uydusu seçildikten sonra frekans bölümüne 12356 MHz değeri girilerek, polarizasyon kısmı yatay olarak ayarlanıyor. Symbol rate ve FEC değerlerinin doğru şekilde girilmesiyle kanal taraması tamamlanıyor.

Bu işlemin ardından yapılan arama sonucunda TV8 kanalı listeye ekleniyor. Kanal bulunamadığı durumlarda değerlerin yeniden kontrol edilmesi ve aramanın tekrar yapılması gerekiyor. Böylece karşılaşma yayını kesintisiz şekilde izlenebiliyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı play-off yarı final karşılaşması TV8 ekranlarından yayınlanacak. Mücadele, belirlenen saat olan 20.00’de başlayacak ve canlı olarak ekranlara gelecek. 

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, güncel frekans bilgileri ile TV8 yayınına erişim sağlayarak maçı takip edebilecek. Yayın, uydu ve platform bilgileri üzerinden izlenebiliyor.

TV8 HD FREKANS 2026 KAÇ?

TV8 HD yayını da aynı uydu üzerinden izlenebiliyor. Türksat 4A uydusunda yer alan 12356 MHz frekans değeri HD yayın için de geçerli durumda bulunuyor. Polarizasyon yatay olarak belirlenirken symbol rate 7100 ve FEC oranı 2/3 olarak giriliyor.

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar

İşte intihar eden ünlü fenomenin son anları
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı

Putin'den altınla ilgili dikkat çeken yasak kararı
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü

İçi yolcu doluydu! Facia anbean kaydedildi
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi