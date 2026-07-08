Haberler

TV8 CANLI İZLE: 8 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 8 Temmuz TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Temmuz 2026 Çarşamba günü TV8 ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı programlar bekliyor. Sabah kuşağından akşam saatlerine kadar sağlık, magazin ve yarışma programlarının yer aldığı yayın akışı, özellikle MasterChef Türkiye ile dikkat çekiyor. "TV8'de bugün ne var?", "MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?" ve "TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor?" soruları da günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

TV8, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü dopdolu yayın akışıyla izleyicilerini ekran başına davet ediyor. Gün boyunca sağlık, magazin ve eğlence programları ekranlarda yer alırken, akşam kuşağında yayınlanacak sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyicilerle buluşacak. TV8'de bugün ne var? 8 Temmuz Çarşamba TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte günün yayın akışına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe'de liderler zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
NATO Zirvesine damga vuran lezzetler Şef Hüseyin Okatan'ın elinden çıktı

NATO Zirvesine damga vuran lezzetler onun elinden çıktı
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde ceset bulundu, vücudundaki detay polisi harekete geçirdi
Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

Türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın hakkında yeni karar

NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek

NATO'dan Zelenski'yi mest edecek karar! Bildirgede resmen yer aldı