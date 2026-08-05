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TV8 CANLI İZLE: 5 Ağustos TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 5 Ağustos TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
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5 Ağustos 2026 Çarşamba TV8 yayın akışı, ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca sağlık, magazin ve yaşam programları izleyiciyle buluşurken, akşam kuşağında ekrana gelecek MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yine günün en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor. "TV8'de bugün hangi programlar var?", "MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?" ve "5 Ağustos Çarşamba TV8 yayın akışı nasıl?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.

TV8'in 5 Ağustos 2026 Çarşamba yayın akışı belli oldu. Sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar farklı programlarla izleyicilerin karşısına çıkacak kanalın en dikkat çeken yapımı yine MasterChef Türkiye olacak. Günlük yayın planını öğrenmek isteyen izleyiciler, "TV8'de bugün ne var?", "MasterChef Türkiye bu akşam saat kaçta?" ve "5 Ağustos Çarşamba TV8 yayın akışında hangi programlar yer alıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte TV8'in güncel yayın akışı ve günün öne çıkan programları…

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8

  • 06.30 - Tuzak
  • 07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Gel Konuşalım (Canlı)
  • 11.00 - Gazete Magazin
  • 13.00 - Doktor Aksoy (Yeni Bölüm)
  • 15.30 - MasterChef Türkiye
  • 20.00 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00.15 - MasterChef Türkiye
  • 02.30 - Doktor Aksoy
  • 04.30 - Gazete Magazin
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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