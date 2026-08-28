TV8 CANLI İZLE: 28 Ağustos TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8'in 28 Ağustos 2026 Cuma yayın akışında gün boyunca sağlık, magazin, yaşam ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Günün ilerleyen saatlerinde MasterChef Türkiye ekranlara gelirken, akşam kuşağında da sevilen yarışmanın yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. İşte 28 Ağustos 2026 Cuma TV8 yayın akışı ve günün merak edilen program saatleri...

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