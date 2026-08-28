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TV8 CANLI İZLE: 28 Ağustos TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…

TV8 CANLI İZLE: 28 Ağustos TV8 canlı nereden izlenir? Tv8 yayın akışı…
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28 Ağustos 2026 Cuma TV8 yayın akışı, televizyon izleyicilerinin günün programlarını öğrenmek için araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren ekrana gelecek yapımlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak MasterChef Türkiye yeni bölümü dikkat çekiyor. "TV8'de bugün hangi programlar var?", "MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?" ve "28 Ağustos Cuma TV8 yayın akışı nasıl?" soruları gündemde.

TV8'in 28 Ağustos 2026 Cuma yayın akışında gün boyunca sağlık, magazin, yaşam ve yarışma programları izleyiciyle buluşuyor. Günün ilerleyen saatlerinde MasterChef Türkiye ekranlara gelirken, akşam kuşağında da sevilen yarışmanın yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. İşte 28 Ağustos 2026 Cuma TV8 yayın akışı ve günün merak edilen program saatleri...

TV8 CANLI İZLE

TV8 canlı izlemek için tıklayın.

TV8

  • 07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08.30 - Oynat Bakalım
  • 09.00 - Gel Konuşalım
  • 11.00 - Gazete Magazin
  • 13.00 - Doktor Aksoy
  • 15.30 - MasterChef Türkiye
  • 20.00 - MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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