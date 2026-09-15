Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterleri kimler? Tuzlu Kahve kadrosu TAM LİSTE!

Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları kim, hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? sorularına yanıt aranıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Nebahat Çehre gibi tanınan isimleri kadrosunda bulunduran dizinin karakterleri ve oyuncu rolleri seyircilerin gündeminde yer alıyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda hem başrol hem de deneyimli yardımcı oyuncular yer alıyor. Dizinin merkezindeki Derin Kutaygil karakterine Eda Ece, Mehmet Aydınoğlu karakterine ise Buğra Gülsoy hayat veriyor. Hikâyede Kutaygil, Aydınoğlu ve İpekli aileleri öne çıkan karakter gruplarını oluşturuyor.