Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterleri kimler?

Tuzlu Kahve dizisi oyuncuları kim, hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor? sorularına yanıt aranıyor. Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Nebahat Çehre gibi tanınan isimleri kadrosunda bulunduran dizinin karakterleri ve oyuncu rolleri seyircilerin gündeminde yer alıyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda hem başrol hem de deneyimli yardımcı oyuncular yer alıyor. Dizinin merkezindeki Derin Kutaygil karakterine Eda Ece, Mehmet Aydınoğlu karakterine ise Buğra Gülsoy hayat veriyor. Hikâyede Kutaygil, Aydınoğlu ve İpekli aileleri öne çıkan karakter gruplarını oluşturuyor.

DERİN KUTAYGİL VE MEHMET AYDINOĞLU'NU KİM OYNUYOR?

Tuzlu Kahve'nin başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy paylaşıyor. Eda Ece, hayatını belli bir düzene oturtmaya çalışan Derin Kutaygil'i canlandırırken, Buğra Gülsoy ise uzun süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Mehmet Aydınoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

AYDINOĞLU AİLESİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Dizinin önemli ailelerinden Aydınoğlu ailesinde birbirinden tanınan oyuncular bulunuyor. Binnur Kaya Hatun Aydınoğlu'nu, Şevval Sam Candan Aydınoğlu'nu, Sarp Apak Murat Aydınoğlu'nu ve Melis Fis İpek Aydınoğlu'nu oynuyor. Settar Tanrıöğen ise Osman Aydınoğlu karakteriyle kadroda yer alıyor.

KUTAYGİL AİLESİ OYUNCULARI KİMLER?

Kutaygil ailesinde Enis Arıkan, Nergis Kumbasar ve Nevra Serezli dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Enis Arıkan Taylan Kutaygil karakterini canlandırırken, Nergis Kumbasar Tiraje Kutaygil, Nevra Serezli ise Sitare Kutaygil rolünü üstleniyor.

İPEKLİ AİLESİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Tuzlu Kahve'deki bir diğer önemli aile olan İpekli ailesinde usta oyuncular yer alıyor. Nebahat Çehre Feryal İpekli'yi, Yasemin Ergene Elit İpekli'yi, Cengiz Bozkurt ise Ünver İpekli'yi canlandırıyor.

TUZLU KAHVE'NİN DİĞER OYUNCULARI

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda farklı hikâyelere yön veren başka karakterler de bulunuyor. Ceren Moray Aybüke, Hatice Aslan Nermin Destan, İrem Kahyaoğlu Meryem, Nazlı Tosunoğlu Şengül ve Nazlı Senem Ünal Melodi karakterine hayat veriyor. Elit Andaç Çam Beste, Şeyla Halis İrma ve Gökçe Özyol ise Adem rolünde izleyici karşısına çıkıyor.

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosu, farklı kuşaklardan tanınan isimleri bir araya getiriyor. Başrollerde Eda Ece ve Buğra Gülsoy yer alırken, Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli gibi isimler de dizinin hikâyesinde önemli roller üstleniyor.

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

• Eda Ece — Derin Kutaygil

• Buğra Gülsoy — Mehmet Aydınoğlu

• Binnur Kaya — Hatun Aydınoğlu

• Şevval Sam — Candan Aydınoğlu

• Sarp Apak — Murat Aydınoğlu

• Melis Fis — İpek Aydınoğlu

• Settar Tanrıöğen — Osman Aydınoğlu

• Enis Arıkan — Taylan Kutaygil

• Nergis Kumbasar — Tiraje Kutaygil

• Nevra Serezli — Sitare Kutaygil

• Nebahat Çehre — Feryal İpekli

• Yasemin Ergene — Elit İpekli

• Cengiz Bozkurt — Ünver İpekli

• Ceren Moray — Aybüke

• Hatice Aslan — Nermin Destan

• İrem Kahyaoğlu — Meryem

• Nazlı Tosunoğlu — Şengül

• Nazlı Senem Ünal — Melodi

• Elit Andaç Çam — Beste

• Şeyla Halis — İrma

• Gökçe Özyol — Adem