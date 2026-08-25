Tuzlu Kahve dizisi başladı mı, ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Ekranların yeni aile komedisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Farklı ailelerin kesişen hayatlarını konu alan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken izleyiciler de ilk bölüm tarihini araştırıyor. Star TV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Tuzlu Kahve, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Tuzlu Kahve dizisi başladı mı, ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİ BAŞLADI MI?

Tuzlu Kahve dizisi henüz başlamadı. Star TV'nin yeni yapımı, yeni sezon dizileri arasında yer alıyor ve ilk bölümü için geri sayım sürüyor. Star TV'nin resmi internet sitesinde dizinin 1 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacağı duyuruldu.

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve dizisi, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayın tarihi Star TV tarafından resmi olarak duyurulurken, yeni yapım romantik komedi ve aile dramasını bir araya getiren hikâyesiyle ekrana gelecek.

TUZLU KAHVE DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tuzlu Kahve dizisi Star TV ekranlarında yayınlanacak. Yapım, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin evlilik hazırlıkları sırasında bir araya gelmesiyle yaşanan olayları konu alıyor.