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Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin 10. bölümü izleyiciyle buluştu. Yeni bölümü televizyonda kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler, Tuzlu Kahve 10. bölüm Full HD ve tek parça izleme seçeneklerini araştırmaya başladı. Dizinin dijital yayın adresi de belli oldu. Peki, Tuzlu Kahve 10. bölüm nereden izlenir? Tuzlu Kahve 10. bölüm izle! (Full HD) Tuzlu Kahve son bölüm tek parça izle! İşte Tuzlu Kahve 10. bölüm izleme seçenekleri...

TUZLU KAHVE 10. BÖLÜM İZLE!

Tuzlu Kahve'nin 10. bölümü, 10 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler, dizinin televizyondaki gösteriminin ardından dijital izleme seçeneklerini araştırmaya başladı.

Star TV'nin yayın duyurusuna göre Tuzlu Kahve, televizyondaki yayınından 24 saat sonra HBO Max platformunda izleyiciyle buluşuyor. Bu kapsamda dizinin 10. bölümü de televizyon yayınını takip eden 24 saatlik sürenin ardından HBO Max kütüphanesinde yer alıyor.

TUZLU KAHVE SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Tuzlu Kahve'nin son bölümünü tek parça ve Full HD kalitesinde izlemek isteyenler HBO Max platformunu kullanabiliyor. Dizinin dijital yayın hakları kapsamında tam bölümler HBO Max üzerinden izlenebiliyor.

Star TV'de yayınlanan bölümler, televizyon gösteriminden 24 saat sonra dijital platformun kütüphanesine ekleniyor. Böylece televizyon yayınını kaçıran izleyiciler, yeni bölümü daha sonra internet üzerinden takip edebiliyor.

TUZLU KAHVE İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve dizisi internet üzerinden HBO Max platformunda izleniyor. Star TV'de yayınlanan yeni bölümler, televizyon gösteriminin üzerinden 24 saat geçtikten sonra HBO Max'te erişime açılıyor.

Diziyi internetten izlemek isteyenlerin HBO Max'in resmî internet sitesi veya uygulaması üzerinden ilgili yapımın sayfasına ulaşması gerekiyor.

TUZLU KAHVE HANGİ PLATFORMDA?

Tuzlu Kahve'nin dijital yayın platformu HBO Max olarak açıklandı. Warner Bros. Discovery ile Doğuş Yayın Grubu arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında dizinin dijital yayın hakları HBO Max'e verildi.

Bu yayın düzenine göre Tuzlu Kahve, önce Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor, ardından 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine ekleniyor. Dolayısıyla dizinin yeni bölümlerini internetten takip etmek isteyenler HBO Max üzerinden izleme sağlayabiliyor.

TUZLU KAHVE 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuzlu Kahve'nin 10. bölümünde Hatun ve Tiraje'nin beklenmedik yakınlaşması dikkat çekiyor. İkilinin yaşadığı gelişmeler, olayların karakola kadar uzanmasına neden oluyor.

Murat ve Elit'in ilişkisinde de işler karışırken Derin ve Mehmet, sonunda baş başa kalabileceklerini düşünüyor. Ancak ortaya çıkan eski bir video, ikilinin arasında büyük bir krize yol açıyor.

Tuzlu Kahve'nin 10. bölümü, 10 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlandı. Bölüm, televizyon gösteriminden 24 saat sonra HBO Max üzerinden izlenebiliyor.