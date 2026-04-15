TUS sonuçları SON DAKİKA! TUS sonuçları açıklandı mı, bugün mü açıklanacak? TUS 1. dönem sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2026 1. Dönem sonuçlarına ilişkin bekleyiş sürerken adayların en çok merak ettiği konu “TUS sonuçları açıklandı mı” sorusu oldu. 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre TUS 1. dönem sonuçlarının 15 Nisan 2026 Çarşamba günü ilan edilmesi bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanma saati konusunda net bir bilgilendirme henüz yapılmadı. Bu nedenle adaylar, resmi sonuç ekranı olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden gün boyunca sık sık kontrol gerçekleştiriyor.

TUS sonuçları için geri sayım tamamlanırken, adaylar özellikle puanlar, başarı sıralamaları ve doğru-yanlış sayılarının açıklanacağı anı bekliyor. Ösym, sonuçları yalnızca resmi internet adresi üzerinden erişime açacak.

ÖSYM TUS BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

“TUS sonuçları bugün mü açıklanacak” sorusu, 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla en çok aranan başlıklardan biri haline geldi. ÖSYM’nin takvimine göre sonuçların açıklanacağı gün 15 Nisan olarak belirlenmiş durumda. Bu nedenle adaylar gün içerisinde ÖSYM’nin resmi duyurularını yakından takip ediyor.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, TUS sonuçlarının genellikle aynı gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor. Ancak açıklama saati değişkenlik gösterebiliyor ve kesin zaman bilgisi yalnızca ÖSYM tarafından duyuruluyor.

TUS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

“TUS sonuçları saat kaçta açıklanacak” sorusu, sınav sürecinin en kritik gündem maddesi olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

Kesin saat bilgisi resmi olarak duyurulmamış olsa da geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında sonuçların çoğunlukla sabah saatlerinden itibaren erişime açıldığı görülmektedir. Bu kapsamda özellikle 10.00 ile 15.00 saatleri arasında açıklanma ihtimali üzerinde duruluyor.

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Adaylar sonuçlarını yalnızca ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.