Türkşeker kura sonuçları (TAM İSİM LİSTESİ) Türkşeker kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

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Türkşeker işçi alımı kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar açıklandı. 99 engelli ve eski hükümlü ile makina fabrikalarına alınacak 83 sürekli işçi için yapılan kura sonuçlarını bekleyen adaylar, isim listesine ve sınav sürecine ilişkin duyuruları takip ediyor. Peki, Türkşeker kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar haberimizde.

TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Noter onaylı kura sonucu belgeleriyle sözlü ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı. Adaylar, sonuç listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir.

TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜRKŞEKER KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Türkşeker kura sonuçları, kurumun resmî internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Noter onaylı kura sonucu belgeleri ile sözlü ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

Adaylar, isim listesine ilgili bağlantı üzerinden ulaşabilir. Sözlü ve uygulama sınavlarının tarihi, yeri ve saati ise www.turkseker.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacak.