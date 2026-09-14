TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI: Türkşeker işçi alımı ne zaman, şartları neler? Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Türkşeker bünyesinde gerçekleştirilecek işçi alımı için başvuru takvimi belli oldu. Şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 182 işçinin alınacağı duyurulurken, başvuruların hangi tarihlerde ve nereden yapılacağı da netleşti. Adayların gündeminde ise Türkşeker işçi alımı başvuru tarihleri, başvuru süreci ve kontenjan dağılımı yer alıyor. Peki, Türkşeker işçi alımı ne zaman, şartları neler? Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar...

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), bünyesindeki şeker ve makine fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 182 işçi alımı yapacağını duyurdu. Açıklanan takvime göre Türkşeker işçi alımı başvuruları 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Türkşeker tarafından yapılacağı duyurulan toplam 182 kişilik işçi alımında şeker fabrikaları için engelli ve eski hükümlü kadroları, makine fabrikası için ise sürekli işçi kadrosu bulunuyor.

Açıklanan kontenjanlara göre şeker fabrikalarında engelli kadrosunda 57, eski hükümlü kadrosunda 42 kişi olmak üzere toplam 99 kişi istihdam edilecek. Makine fabrikasında ise 83 sürekli işçi alınacak.

Buna göre 182 kişilik alımın kadro dağılımı şöyle:

Şeker fabrikası engelli kadrosu: 57 kişi

Şeker fabrikası eski hükümlü kadrosu: 42 kişi

Makine fabrikası sürekli işçi kadrosu: 83 kişi

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkşeker 182 işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adayların Türkşeker tarafından duyurulan işçi alımı kapsamında İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. İŞKUR’un resmi elektronik hizmetleri üzerinden iş arayan işlemleri yürütülebiliyor.

Başvuru sürecinde Türkşeker bünyesindeki şeker ve makine fabrikalarında yer alan kadrolar için açıklanan kontenjanlar esas alınacak.

182 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Türkşeker tarafından açıklanan 182 kişilik işçi alımında toplam 99 kişilik kontenjan şeker fabrikalarındaki engelli ve eski hükümlü kadrolarına ayrılırken, 83 kişilik kontenjan makine fabrikasındaki sürekli işçi kadrosu için belirlendi.

Kadro dağılımı şu şekilde:

57 kişi: Şeker fabrikası engelli kadrosu

42 kişi: Şeker fabrikası eski hükümlü kadrosu

83 kişi: Makine fabrikası sürekli işçi kadrosu

Bu dağılımla birlikte Türkşeker işçi alımındaki toplam kontenjan 182 kişi olarak açıklandı.

Başvuruların 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacağı duyurulurken, adayların başvuru sürecinde ilgili ilanları takip etmesi gerekiyor.