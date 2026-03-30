Türkiye'ye füze mi atıldı, İran’dan gelen füze nereye düştü, füzeyi kim düşürdü NATO'mu düşürdü?

Son dakika: İran kaynaklı bir füzenin Türkiye’ye yöneldiği iddiaları gündemi hareketlendirdi. Halk ve basın, “Füze nereye düştü, füzeyi kim düşürdü, NATO müdahale etti mi?” sorularına yanıt arıyor. Resmi açıklamalar ve görgü tanıklarının ifadeleriyle olayın ayrıntıları ortaya çıkarken, uzmanlar olası senaryoları analiz ediyor.

TÜRKİYE'YE FÜZE Mİ ATILDI?

Milli Savunma Bakanlığı, "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir." açıklamasında bulundu.